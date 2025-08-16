Alianza Lima hizo respetar Matute: venció 3-1 a ADT y se metió a la pelea por el Torneo Clausura 2025 LEER MÁS

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él LEER MÁS

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador LEER MÁS

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna” LEER MÁS

Raúl Ruidíaz se pronuncia tras polémico video después de goleada que sufrió Universitario: "No lo hice con mala intención" LEER MÁS