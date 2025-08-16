HOYSuscripcion LR Focus

Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

¡Emotiva despedida! Mientras Erick Noriega brindaba algunas declaraciones, Kevin Quevedo apareció sorpresivamente para darle un fuerte abrazo y desearle lo mejor en Gremio de Porto Alegre.

Erick Noriega deja Alianza Lima por 2 millones de dólares. Foto: captura de L1 Max
Erick Noriega deja Alianza Lima por 2 millones de dólares. Foto: captura de L1 Max

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima. Después de la victoria ante ADT en Matute, el volante se quebró tras confirmarse que se irá a Gremio de Porto Alegre. Mientras brindaba una entrevista, Kevin Quevedo, su mejor amigo en el plantel, lo interrumpió para darle un fraterno abrazo.

