Palmeiras aplastó 4-0 a Universitario con una imborrable goleada, en el Monumental, por los octavos de final en Copa Libertadores. El protagonista del Mundial de Clubes llegaba a Lima con las credenciales de favorito, pero ni el DT del 'Verdao' esperó la abismal diferencia e incluso en el primer tiempo el resultado era 3-0 y el trámite de partido pudo ser peor en Ate.

Sin duda, los reflectores se los llevó la goleada y la prensa brasileña tampoco tuvo piedad en sus reportes e informes sobre el gris compromiso. Web y diarios deportivos no ocultaron su sorpresa por la abismal diferencia durante los 90 minutos.

Globo Esporte lapida con su portada: Un duro golpe en Lima

La portada de Globo Esporte tituló “Un duro golpe en Lima”, destacando la celebración del equipo de Palmeiras tras su reciente victoria. En la evaluación de los jugadores, tanto Roque como López recibieron una calificación de 9.0. En cuanto a Vitor, se mencionó que su desempeño representa "la cumbre de su ascenso hasta la fecha", haciendo referencia a las críticas que había enfrentado por actuaciones anteriores.

'Lance!' fulmina a Universitario: "Palmeiras atropella en Lima"

El portal web fue no ocultó su dura critica y redactó una analogía enfocada en el atropello de un camión o un tren. El 4-0 se presta para lapidarias tapas de diarios y publicaciones digitales. Es importante destacar que falta el partido de vuelta en Brasil y están guardando tinta.

'Futebol' no tuvo piedad por la 'U': "Masacre en Lima"

La plataforma digital no se guardó nada y lanzó uno de los titulares más crudos en Brasil, ya que en su portada afirmó que hubo una masacre en Lima, tras la imponente goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores.

'UOL' sorprendido por el tiempo: Dupla Flaco-Roque funciona y en 12 minutos Palmeiras tiene un pie en los cuartos

El conocido medio digital brasileño se enfocó en el tiempo récord que uso Palmeiras para liquidar la serie y pensar en cuartos de final. Lamentablemente, a los 12 minutos el destino ya estaba escrito y la 'U' no tenía ninguna opción ante el gigante de América.