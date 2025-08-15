HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Deportes

Así reaccionó la prensa brasileña sobre la goleada que sufrió Universitario en Libertadores: "Palmeiras masacra en Perú"

La prensa deportiva brasileña, sorprendida por la magnitud de la goleada en Copa Libertadores, destrozó al equipo peruano en sus reportes. Titulares como "Un duro golpe en Lima" o "Masacre" fueron los más leídos.

Medios de comunicación lapidan a la 'U' por la humillante goleada. Foto: Lr/Conmebol
Medios de comunicación lapidan a la 'U' por la humillante goleada. Foto: Lr/Conmebol

Palmeiras aplastó 4-0 a Universitario con una imborrable goleada, en el Monumental, por los octavos de final en Copa Libertadores. El protagonista del Mundial de Clubes llegaba a Lima con las credenciales de favorito, pero ni el DT del 'Verdao' esperó la abismal diferencia e incluso en el primer tiempo el resultado era 3-0 y el trámite de partido pudo ser peor en Ate.

Sin duda, los reflectores se los llevó la goleada y la prensa brasileña tampoco tuvo piedad en sus reportes e informes sobre el gris compromiso. Web y diarios deportivos no ocultaron su sorpresa por la abismal diferencia durante los 90 minutos.

PUEDES VER: Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

lr.pe
  • Globo Esporte lapida con su portada: Un duro golpe en Lima

La portada de Globo Esporte tituló “Un duro golpe en Lima”, destacando la celebración del equipo de Palmeiras tras su reciente victoria. En la evaluación de los jugadores, tanto Roque como López recibieron una calificación de 9.0. En cuanto a Vitor, se mencionó que su desempeño representa "la cumbre de su ascenso hasta la fecha", haciendo referencia a las críticas que había enfrentado por actuaciones anteriores.

larepublica.pe
  • 'Lance!' fulmina a Universitario: "Palmeiras atropella en Lima"

El portal web fue no ocultó su dura critica y redactó una analogía enfocada en el atropello de un camión o un tren. El 4-0 se presta para lapidarias tapas de diarios y publicaciones digitales. Es importante destacar que falta el partido de vuelta en Brasil y están guardando tinta.

larepublica.pe

PUEDES VER: Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

lr.pe
  • 'Futebol' no tuvo piedad por la 'U': "Masacre en Lima"

La plataforma digital no se guardó nada y lanzó uno de los titulares más crudos en Brasil, ya que en su portada afirmó que hubo una masacre en Lima, tras la imponente goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores.

larepublica.pe

PUEDES VER: Martín Pérez Guedes y el desolador mensaje tras la goleada de Palmeiras a Universitario: "No encontramos explicaciones"

lr.pe
  • 'UOL' sorprendido por el tiempo: Dupla Flaco-Roque funciona y en 12 minutos Palmeiras tiene un pie en los cuartos

El conocido medio digital brasileño se enfocó en el tiempo récord que uso Palmeiras para liquidar la serie y pensar en cuartos de final. Lamentablemente, a los 12 minutos el destino ya estaba escrito y la 'U' no tenía ninguna opción ante el gigante de América.

Notas relacionadas
Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

LEER MÁS
Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

LEER MÁS
Abel Ferreira, DT de Palmeiras, elogió a la hinchada de Universitario por su constante apoyo durante todo el partido: ''Fue bonito jugar aquí''

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, elogió a la hinchada de Universitario por su constante apoyo durante todo el partido: ''Fue bonito jugar aquí''

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

LEER MÁS
Galván y su fuerte reacción en vivo contra Williams Riveros en tercer gol de Palmeiras ante Universitario: "Pero marca, no mires la pelota"

Galván y su fuerte reacción en vivo contra Williams Riveros en tercer gol de Palmeiras ante Universitario: "Pero marca, no mires la pelota"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Revelan la firme postura de Universitario con Jorge Fossati tras goleada de Palmeiras: "Conversó con Franco Velazco y Álvaro Barco"

Así reaccionó la prensa brasileña sobre la goleada que sufrió Universitario en Libertadores: "Palmeiras masacra en Perú"

Deportes

Revelan la firme postura de Universitario con Jorge Fossati tras goleada de Palmeiras: "Conversó con Franco Velazco y Álvaro Barco"

Voleibol México vs Brasil EN VIVO, final femenina Juegos Panamericanos Junior 2025: horario y cómo ver

Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota