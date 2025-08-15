Monumental derrota. Universitario de vivió una pesadilla por los octavos de final en la Copa Libertadores. El bicampeón de la Liga 1, en condición de local, no pudo frenar la experiencia e intensidad de Palmeiras y terminó contra las cuerdas. Pedro García, fiel a su estilo, analizó la goleada ante 'Verdao' y también recordó el reclamo que realizó la 'U' hace un par de semanas para cambiar la fecha del 'Clásico'.

No le salió nada a la 'U', ya que el 4-0 lo deja prácticamente eliminado del torneo Conmebol e incluso malogra el plan trazado. No es un secreto que la dirigencia de Universitario buscó por todos lados que el 'Clásico' ante Alianza Lima se reprograme con el objetivo de competir con un rendimiento óptimo en Liga 1 y en los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Pedro García sobre el reclamo de Universitario?

"La verdad no quiero burlar, pero queda en ridículo aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas sobre modificar el partido del 'Clásico' para viajar a Sao Paulo y jugar la clasificación contra Palmeiras", enfatizó el experimentado comentarista. Además, encendió la polémica al soltar la pregunta "¿Qué clasificación? Lo digo con todo respeto, pero no hay nada que jugar en Sao Paulo e incluso le sale barato perder por walkover", reveló Pedró García en 'Vamos Al Var'.

Jorge Fossati analiza errores de Universitario: "No los solemos cometer"

En otro momento de la rueda de prensa, Fossati mostró su desconcierto por las falencias que mostró el equipo en defensa, el cual era considerado uno de sus principales puntos fuertes hasta ahora.

¿Cuándo juegan Universitario vs Palmeiras por el partido de vuelta?

El segundo cruce de esta llave por Copa Libertadores se disputará el jueves 21 de agosto, el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Los estudiantiles necesitan un verdadero milagro para clasificar: ganar por cinco o más goles de diferencia.