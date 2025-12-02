Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver partido de LaLiga de España

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos.

Real Madrid vs Athletic Bilbao en directo | El equipo de Kylian Mbappé y compañía visitarán al elenco vasco este miércoles 3 de diciembre por la jornada 15 de LaLiga de España. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio San Mamés, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), y la trasmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República.

Luego de empatar con Girona, los dirigidos por Xabi Alonso tiene la obligación de imponerse ante uno de los animadores del torneo. Asimismo, tendrán que esperar un tropezón del Barcelona ante Atlético de Madrid.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Athletic Bilbao?

En suelo peruano, el compromiso entre Real Madrid vs Athletic Bilbao iniciará a las 1.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Athletic Bilbao?

La transmisión del Real Madrid vs Athletic Bilbao por la fecha 15 de LaLiga estará a cargo de ESPN 2 para varios países de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming por la plataforma Disney Plus.

¿Cómo ver Real Madrid vs Athletic Bilbao online?

Real Madrid vs Athletic Bilbao podrás disfrutarlo online por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará todos los pormenores del encuentro, como los goles, las faltas o las expulsiones.

Pronóstico de Real Madrid vs Athletic Bilbao

Las principales casas de apuestas ven como claro favorito para ganar al Real Madrid, pese a que jugarán en condición de visitante.