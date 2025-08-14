Universitario vs Palmeiras EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?

Universitario se enfrenta a Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 14 de abril por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El compromiso entre la 'U' y el Verdao se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 5 y Disney Plus para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 05:10 Bienvenidos a la previa de Universitario vs Palmeiras Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. Este jueves 14 de agosto, el campeón peruano se enfrenta al Verdao en partido correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

La 'U' llega en un momento espléndido: son invictos en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y es uno de los líderes del campeonato. Por su parte, Palmeiras atraviesa un panorama adverso tras las críticas de la hinchada contra el DT Abel Ferreira.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

El enfrentamiento entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se jugará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se disputará el jueves 21.

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Palmeiras se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

¿Dónde ver Universitario vs Palmeiras?

La transmisión del partido entre Universitario y Palmeiras estará a cargo de ESPN 2 y Disney+. Asimismo, todos los detalles del encuentro los podrás seguir aquí en La República Deportes.

Perú: ESPN 2

Argentina: Disney+ Premium, FOX Sports 2

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay: Disney+, ESPN 2

Chile: Disney+, ESPN 5

México: Disney+ Premium

Italia: Como

Estados Unidos: Fanatiz USA, BeIN Sports Connect, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Venezuela: Disney+, ESPN 2, inter

Posibles alineaciones Universitario ante Palmeiras

A continuación, conoce las probables formaciones de Jorge Fossati y Abel Ferreira para el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Universitario : Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, José Carabalí; José Daniel Rivera y Álex Valera.

: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, José Carabalí; José Daniel Rivera y Álex Valera. Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres; Roque.

Historial Universitario vs Palmeiras

Ambos equipos se han enfrentado seis veces por Copa Liberadores. Palmeiras ganó cinco partidos y Universitario venció en una ocasión.

Palmeiras 6-0 Universitario | Copa Libertadores 2021

Universitario 2-3 Palmeiras | Copa Libertadores 2021

Palmeiras 1-2 Universitario | Copa Libertadores 1979

Universitario 2-5 Palmeiras | Copa Libertadores 1979

Palmeiras 3-0 Universitario | Copa Libertadores 1971

Universitario 1-2 Palmeiras | Copa Libertadores 1971.

Universitario vs Palmeiras: pronósticos y apuestas

A pesar de que está en condición de visitante, Palmeiras es el principal favorito de las casas de apuestas para llevarse el encuentro frente a Universitario. Conoce las cuotas: