Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Deportes

Martín Pérez Guedes y el desolador mensaje tras la goleada de Palmeiras a Universitario: "No encontramos explicaciones"

El experimentado volante y el capitán de Universitario de Deportes expresaron su vergüenza por el rendimiento, reconociendo la desconcentración y comprometiéndose a mejorar en el próximo partido.

El volante 'crema' quedó impactado por la goleada de Palmeiras. Foto: Lr/ESPN

Un partido para el olvido. Palmeiras aplastó, en el Estadio Monumental, 4-0 a Universitario por los octavos de final en Copa Libertadores. El bicampeón del fútbol peruano mostró su peor versión e incluso en el primer tiempo el marcador era 3-0. Pocas veces, en la Liga 1, la 'U' fue tan superada por el rival. Sin embargo, la intensidad y experiencia del 'Verdao' puso contra las cuerdas al vigente campeón del Torneo Apertura.

El golpe fue tan fuerte que algunos jugadores no quisieron declarar y los futbolistas que dieron la cara no encontraron explicaciones. Martín Pérez Guedes, pieza clave en el once titular de la 'U', fue anulado en el centro del campo por los rápidos volantes brasileños.

lr.pe

¿Qué dijo Martín Pérez Guedes luego de la goleada ante Palemeiras por Copa Libertadores?

"Es difícil analizar el partido. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, pero no era lo que esperaban y tampoco nosotros. No queda otra que seguir", reveló el volante de Universitario a Gol Perú.

Asimismo, confesó que todo fue muy rápido y se tomará un tiempo para repasar todas las incidencias del partido : "Ahora no encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Tenemos que ver los errores y pensar en el partido del domingo", sentenció un pensativo Martín Pérez Guedes en zona mixta.

lr.pe

¿Qué dijo Aldo sobre la derrota de Universitario ante Palmeiras?

El capitán de la 'U' también se pronunció, aunque la tuvo más clara. "Estamos avergonzados, no era lo que esperábamos. No hicimos un buen partido, hay que ser realistas, entramos desconcentrados y en este tipo de torneos, con este tipo de rivales, te cuesta. Hay que ser autocríticos, no hicimos un buen partido, hay que ser sinceros. Pedirle disculpas al hincha, pero a levantar cabeza porque esto sigue.

"Nos hacemos responsables para asumir esta derrota y a levantar cabeza porque se vienen cosas importantes. Ahorita lo que más importa es el partido del domingo, tenemos que mantenernos firmes en el torneo local", fueron las palabras del capitán 'crema'.

lr.pe

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras está programado para este jueves 21, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Se espera un duelo emocionante debido a la complicada situación que atraviesa la ‘U’.

