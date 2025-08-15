HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, elogió a la hinchada de Universitario por su constante apoyo durante todo el partido: ''Fue bonito jugar aquí''

En conferencia de prensa, el entrenador portugués elogió a la hinchada merengue por su apoyo incondicional durante el partido en el estadio Monumental de Ate.

Abel Ferreira elogió el apoyo de la hinchada de Universitario durante los 90 minutos.
Abel Ferreira elogió el apoyo de la hinchada de Universitario durante los 90 minutos. | Foto: composición LR/Conmebol/Líbero

El director técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, habló en conferencia de prensa luego de que el 'Verdão' goleó 4-0 en condición de visita ante Universitario. En medio de las preguntas que se le realizaron, el entrenador portugués resaltó la importancia histórica del cuadro crema en competiciones Conmebol, así como también el apoyo de la hinchada merengue, que alentó durante los 90 minutos del cotejo que se llevó a cabo en el estadio Monumental de Ate.

Los halagos de Abel Ferreira a la afición de Universitario

El dos veces campeón de América con el 'Verdão' tuvo palabras de elogio hacia la afición de Universitario, que, en todo momento, alentó sin parar a pesar de la dolorosa derrota en su propio feudo, así como también por el recibimiento que tuvo como visitante: "Fue muy bonito jugar aquí con el estadio lleno y quiero felicitar a los hinchas por su comportamiento", declaró.

PUEDES VER: Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

lr.pe

Por otro lado, también resaltó la grandeza del cuadro 'crema' en el continente y quedó totalmente impresionado por la majestuosidad que representa ir al estadio Monumental de Ate: "Es un estadio mítico, un club que también es histórico y legendario", dijo tras llevarse un aplastante triunfo en condición de visita.

Más allá de la gran victoria que consiguió el equipo brasileño, el estratega 'luso' reconoció el esfuerzo de los jugadores merengues, así como el aliento incesante de los hinchas: ''Cuando las cosas no salen bien, los jugadores empujaron e intentaron en todo momento. Creo que esto fue reconocido por tu afición. Me quedo con la forma en que apoyaron al equipo y aplaudieron a pesar de haber perdido 4-0'', sentenció.

¿Cuándo juegan Universitario vs Palmeiras por el partido de vuelta?

El segundo partido de esta llave en la Copa Libertadores se llevará a cabo el jueves 21 de agosto en el estadio Allianz Parque de São Paulo, a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana). Los estudiantes enfrentan una tarea extremadamente complicada para avanzar: deberán ganar por una diferencia de cinco goles o más.

