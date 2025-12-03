HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Los medios extranjeros manifestaron su orgullo después de que Cliver Huamán logró relatar un par de minutos durante los playoffs de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. 

'Pol' Deportes pudo conocer a sus ídolos durante el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: composición LR/DSports/Olé
'Pol Deportes' sigue dando de qué hablar. Después de hacerse viral por narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro cercano al Estadio Monumental, Cliver Huamán fue invitado a la transmisión de L1 Max para el Alianza Lima vs Sporting Cristal. El joven de Andahuaylas no solo apareció en la antesala de la semifinal de los playoffs de la Liga 1, sino que también narró unos minutos gracias al pedido de Mr. Peet. De inmediato, diversos medios internacionales reaccionaron a esta gran hazaña.

En Argentina, Ecuador y Colombia compartieron su orgullo por ver a Cliver cumpliendo sus sueños con tan solo 15 años. El diario Olé, por ejemplo, compartió su historia y dio detalles de lo que fue aparición en la previa del Alianza vs Cristal.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: Hay cosas que uno desconoce

Medios extranjeros reaccionan al debut de 'Pol Deportes' en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

"Cliver Huamán, mejor conocido como Pol Deportes, cumplió otro de sus sueños y estuvo en el partido de ida de las semifinales del la liga de Perú", escribió el medio argentino. Asimismo, destacaron la aparición de Julio César Uribe para regalarle una camiseta del cuadro rimense.

"La aventura de Cliver Huamán no quedo solo en el relato. Cuando fue presentado en el entretiempo, Julio César Uribe, histórico futbolista peruano y ahora Director Deportivo de Sporting Cristal, le regaló una camiseta del club y le dedicó unas lindas palabras", agregaron.

Del mismo modo, el medio cafetero Última Hora expresaron su felicidad por ver a 'Pol Deportes' uno de sus sueños. "¡Los sueños sí se cumplen! Cliver Huamán, el ya famoso 'Pol Deportes', pasó de relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, después de meterse 18 horas de viaje hasta Lima, a sentarse frente a las cámaras del canal del fútbol peruano para la transmisión de Sporting Cristal vs Alianza Lima", contaron.

Por último, el canal digital de Ecuador Ruge News compartieron el momento exacto en el que Huamán comenzó a narrar en cabina junto con Mr. Peet. "De un cerro… a la TV nacional. Cliver Huamán, el joven de 15 años conocido como 'Pol Deportes', que se hizo viral por narrar la final de la Libertadores desde un cerro, fue invitado a relatar la semifinal Sporting Cristal vs Alianza. Sueños que se cumplen", enfatizaron.

Nota de Diario Olé de Argentina. Foto: captura de Olé.

Nota de Diario Olé de Argentina. Foto: captura de Olé.

PUEDES VER: Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: No nos deje en la calle

'Pol Deportes' agradeció la oportunidad de narrar el Alianza Lima vs Sporting Cristal

Al finalizar su breve pero intensa intervención, Cliver Huamán expresó su agradecimiento diciendo: “Aprecio mucho esta oportunidad, amigos”. Los periodistas responsables le aseguraron que no sería la última vez que participe en la cobertura de encuentros de la liga peruana.

