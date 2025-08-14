Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"
No esperaron ni un minuto. Ni bien terminó el partido en Ate por Copa Libertadores, el club íntimo compartió a través de sus redes sociales un llamativo mensaje.
Universitario sufrió una duro golpe a su ilusión en la Copa Libertadores 2025. El equipo crema cayó 4-0 ante Palmeiras por el partido de ida en los octavos de final, resultado que prácticamente lo deja eliminado del torneo. Mientras que los hinchas cremas se lamentaban por la goleada recibida, la cuenta oficial de Alianza Lima recordó su gran victoria del día anterior, por la Copa Sudamericana.
Ni bien sonó el pitazo final en el Monumental de Ate, el club íntimo compartió, vía redes sociales, un video recopilatorio con las mejores imágenes del 2-0 ante la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva.
¿Qué publicó Alianza Lima tras la derrota de Universitario?
"Revive el triunfo ante U. Católica en casa", fue el mensaje que le dejó el conjunto victoriano a sus hinchas. En la grabación adjunta, Alianza recopiló imágenes de la previa, así como del postpartido, frente al Trencito Azul.
El club íntimo le recordó a sus hinchas la victoria sobre U. Católica. Foto: captura de Alianza Lima/X