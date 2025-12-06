HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la ida por la final de la Liga Femenina 2025?

Matute será testigo de un partidazo entre Alianza Lima y Universitario en busca del título nacional de la Liga Femenina 2025. Conoce todos los detalles del enfrentamientos de los clásicos rivales.

Alianza Lima y Universitario jugarán desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Alianza Lima y Universitario jugarán desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Alianza Lima vs Universitario se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 7 de diciembre por la ida de la final de la Liga Femenina 2025. El enfrentamiento entre blanquiazules y cremas se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 3.00 p. m. La transmisión estará a cargo de América TV y Movistar Deportes en territorio nacional. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Las Leonas afrontarán este encuentro después de haberse proclamado campeonas del Torneo Clausura ante Alianza. Sin embargo, sufrieron un duro revés después de que Campó Mar fue suspendido por reclamo del elenco íntimo. Esto sucedió tras el ingreso irregular de hinchas al recinto en la ida del choque por el Clausura.

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

lr.pe

Alianza Lima vs Universitario: ficha del partido

PartidoAlianza Lima vs Universitario
¿Cuándo?Domingo 7 de diciembre del 2025
¿A qué hora?3.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Movistar Deportes y América TV
¿Dónde?Matute

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universitario por la ida de la final de la Liga Femenina 2025 se jugará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario?

La transmisión del Alianza Lima vs Universitario por la ida de la final de la Liga Femenina 2025 estará a cargo de Movistar Deportes en cable. Además, podrás encontrarla en señal abierta vía América TV.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Universitario online?

Vía online, podrás disfrutar el Alianza Lima vs Universitario por la plataforma Movistar Play y América TVGO. Asimismo, La República Deportes te llevará GRATIS la cobertura con el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Universitario

  • Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla; Heidi Padilla y Adriana Lúcar. 
  • Universitario: Gabriela Bórquez; Esthefany Espino, Fabiola Herrera, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa; Luz Campoverde y Karen Páez.
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

¡Universitario campeón del Clausura femenino! Ganó por penales a Alianza en Matute y ahora jugarán la final por el título nacional

¡Universitario campeón del Clausura femenino! Ganó por penales a Alianza en Matute y ahora jugarán la final por el título nacional

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

'Tunche' Rivera no solo brilla en Universitario: delantero sorprendió con sus dotes en la marinera durante su boda

'Tunche' Rivera no solo brilla en Universitario: delantero sorprendió con sus dotes en la marinera durante su boda

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

