Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la ida por la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima vs Universitario se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 7 de diciembre por la ida de la final de la Liga Femenina 2025. El enfrentamiento entre blanquiazules y cremas se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 3.00 p. m. La transmisión estará a cargo de América TV y Movistar Deportes en territorio nacional. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Las Leonas afrontarán este encuentro después de haberse proclamado campeonas del Torneo Clausura ante Alianza. Sin embargo, sufrieron un duro revés después de que Campó Mar fue suspendido por reclamo del elenco íntimo. Esto sucedió tras el ingreso irregular de hinchas al recinto en la ida del choque por el Clausura.

Alianza Lima vs Universitario: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs Universitario ¿Cuándo? Domingo 7 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Movistar Deportes y América TV ¿Dónde? Matute

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universitario por la ida de la final de la Liga Femenina 2025 se jugará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario?

La transmisión del Alianza Lima vs Universitario por la ida de la final de la Liga Femenina 2025 estará a cargo de Movistar Deportes en cable. Además, podrás encontrarla en señal abierta vía América TV.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Universitario online?

Vía online, podrás disfrutar el Alianza Lima vs Universitario por la plataforma Movistar Play y América TVGO. Asimismo, La República Deportes te llevará GRATIS la cobertura con el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Universitario