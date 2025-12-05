HOYSuscripcion LR Focus

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Política

Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

Mediante un comunicado anunció que dio un paso al costado en Avanza País al considerar que el partido no cuenta con la organización, el control ni el financiamiento necesarios para enfrentar una campaña presidencial.

Phillip Butters renuncia a su militancia y se cae su candidatura. Foto: composición LR
Phillip Butters anunció este viernes que renunció a su precandidatura presidencial en Avanza País, decisión que atribuyó a la falta de rigor y estructura dentro de la agrupación para afrontar un proceso electoral. El comunicador sostuvo que el partido no ha logrado construir las condiciones mínimas para una campaña seria.

"He tomado la decisión de declinar mi precandidatura presidencial en Avanza País. No existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria. Gracias a todos los que apoyaron la propuesta", se lee en el texto que acompaña su comunicado.

Comunicado de Phillip Butters. Foto: X

Su renuncia se dio en una carta dirigida a Aldo Fabrizio Borrero Rojas, presidente de Avanza País, Butters comunicó además su separación definitiva del partido. Con ello, su aspiración presidencial queda sin efecto y la contienda interna queda despejada para su competidor, César Combina.

"Nosotros ya habíamos advertido de la estrategia de Butters que era traicionar al partido. Por eso inscribimos nuestra candidatura para enfrentarnos ante su inacción, poca coordinación y soberbia. Ahora que Butters confirma su alejamiento de Avanza País, espero que los dirigentes del partido y los pre-candidatos podamos reunirnos cuánto antes para afrontar esta situación en unidad. El domingo 07 nuestra elección debe ser democrática y garantizar el pase de la valla electoral", sostuvo César Combina para este medio tras la renuncia de Butters.

"Mi compromiso con los afiliados y pre-candidatos a diputados y senadores, sigue en pie: Juntos podemos salvar a Avanza País", agregó el pre candidato.

Butters, en el mismo documento, adelantó que retomará plenamente sus actividades periodísticas, señalando que continuará con sus labores profesionales. Sobre las razones de su salida, se limitó a mencionar que responde a motivos políticos y también personales.

Renuncia de Phillip Butters

Carta de renuncia.

Phillip Butters: su polémica visita a Puno que terminó en rechazo y resguardo policial

Cabe recordar que en el último mes de octubre, durante su visita a la región de Puno, Phillip Butters fue recibido con protestas masivas y agresiones: en la ciudad de Juliaca manifestantes le lanzaron huevos y piedras, lo que obligó a que la Policía Nacional del Perú (PNP) interviniera para evacuarlo y brindarle protección.

Ante la tensión y el riesgo de agresiones, efectivos de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para protegerlo. Butters fue conducido a una oficina ubicada en una radio local, en la que permaneció resguardado por varias horas mientras la situación se mantenía fuera de control en los exteriores.

Finalmente, el comunicador fue evacuado por la PNP en un vehículo oficial para evitar mayores incidentes, en medio de un fuerte despliegue policial que buscó asegurar su salida de la ciudad sin que se registraran enfrentamientos.

