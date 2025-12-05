HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Después de consagrarse en el Torneo Clausura, Universitario va en busca del título nacional de la Liga Femenina 2025 ante Alianza Lima. Conoce todos los detalles de este partido por la gloria.

Universitario y Alianza Lima jugarán desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/X
Universitario y Alianza Lima jugarán desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/X

Alianza Lima y Universitario vuelven a verse las caras por la ida de la final de la Liga Femenina 2025. Las Leonas se consagraron campeonas del Torneo Clausura después de imponerse por penales ante su clásico rival. De esta manera, ganaron su boleto para pelear por el título nacional frente a las blanquiazules en un primer partido que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

El estadio Alejandro Villanueva será testigo del duelo de ida entre ambos conjuntos, el cual contará con la transmisión de América TV y Movistar Deportes. Recordemos que Campo Mar, donde la 'U' suele ejercer como local, fue inhabilitado después de la denuncia de Alianza por presencia de hinchas sin consentimiento en la ida del Clausura. Además, el elenco merengue fue castigado con una multa de 6 UIT.

PUEDES VER: Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: Él es un caballero

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?

El cruce entre Alianza Lima contra Universitario por la ida de la final de la Liga Femenina 2025 se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo América TV y Movistar Deportes en suelo peruano.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: Hay cosas que uno desconoce

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?

En territorio nacional, la final ida entre Alianza Lima vs Universitario iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 12.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?

Los compromisos entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 podrán verse en vivo a través de América TV y Movistar Deportes. Asimismo, el partido estará disponible en streaming mediante las aplicaciones América TVGO y Movistar Play.

