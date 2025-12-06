HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras la dura derrota en penales ante Sporting Cristal

La institución blanquiazul tomó la decisión de desafectar a Néstor Gorosito luego de no clasificar directamente a la Copa Libertadores.

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima en este 2025. Foto: X
Néstor Gorosito no va más en Alianza Lima. Después de la dolorosa caía en penales ante Sporting Cristal, la institución blanquiazul tomó la decisión de no seguir con el técnico argentino en el banquillo. La derrota ha representado un sismo en el cuadro victoriano, ya que no podrá jugar directamente la próxima edición de la Copa Libertadores tras ser Perú 4.

El popular 'Pipo' ya venía siendo criticado en las últimas semanas por sus polémicas decisiones en el primer equipo. Sin embargo, el hecho de perder ante los celestes aceleró su partida de Alianza, club al que arribó este mismo 2025.

Néstor Gorosito no seguirá siendo DT de Alianza Lima tras perder ante Sporting Cristal

La información la adelantó el periodista Gerson Cuba. Mediante sus redes sociales, informó que Alianza Lima cortó su camino con Néstor Gorosito. Recordemos que, en el mes de setiembre, el argentino había renovado su contrato por una temporada más.

Noticia en desarrollo...

