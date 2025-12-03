HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

 "Te gané 2 a 1" se le puede ver a Paolo Guerrero reaccionando tras las provocaciones de los hinchas de Sporting Cristal, cuando fue reemplazado por Hernán Barcos al minuto 76.

Paolo Guerrero fue cambiado al minuto 76 por Hernán Barcos. Foto: composición LR/difusión
Paolo Guerrero fue cambiado al minuto 76 por Hernán Barcos. Foto: composición LR/difusión

Paolo Guerrero no se guardó nada y respondió a las provocaciones de los hinchas de Sporting Cristal durante el partido frente a Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. En el video, se puede observar al 'Depredador' recordando el partido contra los rimenses que terminó 2-1. Este comentario surgió porque los hinchas comenzaron a decirle que no había hecho nada durante el desarrollo del encuentro.

Cabe señalar que esto ocurrió cuando Guerrero se dirigía a sentarse, pues salió de cambio al minuto 76 y entró Hernán Barcos. Pero esto no quedó ahí, pues el delantero, fiel a su estilo, incluso hizo gestos imitando cómo fue su gol en aquella ocasión.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

lr.pe

Paolo Guerrero responde a los gestos provocativos de hinchas de Sporting Cristal

En el video, se puedo escuchar como los hinchas le dice: "Guerrero hoy no hiciste nada. No hiciste nada hoy día". Después de estas declaraciones, el 'Depredador' se dirigió a la afición celeste y respondió con unas cortas palabras acompañadas de un gesto que ha causado polémica.

"Te gané 2 a 1", se puede escuchar a Paolo Guerrero respondiendo a las críticas de los hinchas de Sporting Cristal. Uno de los testigos de esta escena fue Fernando Gaibor, quien también salió de cambio en el equipo de Alianza Lima, que en ese momento perdía parcialmente 1-0.

PUEDES VER: Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1?

El partido de vuelta entre los victorianos y los del Rímac se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. hora peruana. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario que albergará este gran encuentro por la vuelta de los playoffs de la Liga 1, y el ganador se enfrentará a Cusco FC.

Notas relacionadas
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

LEER MÁS
Hernán Barcos deja emotivo mensaje tras darle el 1-1 a Alianza Lima ante Sporting Cristal: "Soy de Alianza para toda la vida"

Hernán Barcos deja emotivo mensaje tras darle el 1-1 a Alianza Lima ante Sporting Cristal: "Soy de Alianza para toda la vida"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

LEER MÁS
Hernán Barcos deja emotivo mensaje tras darle el 1-1 a Alianza Lima ante Sporting Cristal: "Soy de Alianza para toda la vida"

Hernán Barcos deja emotivo mensaje tras darle el 1-1 a Alianza Lima ante Sporting Cristal: "Soy de Alianza para toda la vida"

LEER MÁS
'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima rescató el empate en el Nacional: igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima rescató el empate en el Nacional: igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Fútbol Peruano

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Lima: precios confirmados para el partido de playoffs con una sola hinchada

Revelan las primeras discrepancias entre Jorge Fossati y Universitario que complicarían su continuidad: "Casi insalvable la situación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025