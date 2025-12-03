Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Paolo Guerrero no se guardó nada y respondió a las provocaciones de los hinchas de Sporting Cristal durante el partido frente a Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. En el video, se puede observar al 'Depredador' recordando el partido contra los rimenses que terminó 2-1. Este comentario surgió porque los hinchas comenzaron a decirle que no había hecho nada durante el desarrollo del encuentro.

Cabe señalar que esto ocurrió cuando Guerrero se dirigía a sentarse, pues salió de cambio al minuto 76 y entró Hernán Barcos. Pero esto no quedó ahí, pues el delantero, fiel a su estilo, incluso hizo gestos imitando cómo fue su gol en aquella ocasión.

Paolo Guerrero responde a los gestos provocativos de hinchas de Sporting Cristal

En el video, se puedo escuchar como los hinchas le dice: "Guerrero hoy no hiciste nada. No hiciste nada hoy día". Después de estas declaraciones, el 'Depredador' se dirigió a la afición celeste y respondió con unas cortas palabras acompañadas de un gesto que ha causado polémica.

"Te gané 2 a 1", se puede escuchar a Paolo Guerrero respondiendo a las críticas de los hinchas de Sporting Cristal. Uno de los testigos de esta escena fue Fernando Gaibor, quien también salió de cambio en el equipo de Alianza Lima, que en ese momento perdía parcialmente 1-0.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1?

El partido de vuelta entre los victorianos y los del Rímac se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. hora peruana. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario que albergará este gran encuentro por la vuelta de los playoffs de la Liga 1, y el ganador se enfrentará a Cusco FC.