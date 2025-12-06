HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs
Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     Alianza Lima vs Sporting Cristal: mira EN VIVO la semifinal de los playoffs     
Mundo

Jeannette Jara: su biografía, trayectoria política y propuestas claves rumbo a la presidencia de Chile 2025

Con su paso de ministra de Trabajo a candidata presidencial, Jara impulsa ingreso vital, regulación de alquileres, acceso a vivienda, salud pública y seguridad. Conócela aquí.

Jeannette Jara busca imponerse en las Elecciones en Chile 2025.
Jeannette Jara busca imponerse en las Elecciones en Chile 2025. | Universidad Finis Terrae

Jeannette Jara, oriunda de Conchalí, en Santiago de Chile, busca enfrentar a la derecha —que parte como favorita— en las elecciones de 2025. Los comicios podrían marcar un cambio histórico con una posible victoria del Partido Comunista, proscrito durante la dictadura.

Con el peso de los fracasos de anteriores gobiernos de izquierda, Jeannette Jara buscará el 14 de diciembre llegar a la presidencia de Chile. Su campaña se centra en la seguridad y la economía, temas que hoy dominan la agenda pública y que la derecha ha intentado capitalizar.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Elecciones Chile 2025 en vivo: votaciones, candidatos, resultados

lr.pe

¿Cuáles son las propuestas de Jeannette Jara?

En una exposición en la Universidad Católica de Chile, Jeannette Jara planteó impulsar el crecimiento a través de la demanda interna. “Chile es una economía abierta, eso es una realidad”, señaló. Por su parte, Luis Mesina, dirigente de la Confederación Bancaria, advirtió que Jara podría verse obligada a buscar acuerdos con sectores de derecha, lo que —según dijo— pondría en riesgo las políticas sociales y agravaría la pobreza.

La candidata Jeannette Jara enfrentará serias complejidades si llega a ser electa presidenta”, advirtió Luis Mesina, dirigente del movimiento No+AFP, quien afirmó que continuará luchando por restituir un sistema de seguridad social justo en Chile.

Además de la economía, Jeannette Jara destaca la seguridad pública y el fortalecimiento del sistema de salud como parte de los tres ejes centrales de su programa. “Se trata de un mismo proyecto de país, no de tres caminos paralelos”, señala su propuesta registrada ante el Servicio Electoral de Chile.

PUEDES VER: China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

lr.pe

Su carrera política

Jeannette Jara Román, abogada y administradora pública, ha desarrollado su carrera en el sector público, el ámbito sindical y la gestión gubernamental. Militante del Partido Comunista de Chile (PCCh), se desempeñó como ministra del Trabajo y Previsión Social entre 2022 y abril de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric.

En sus inicios, Jeannette Jara fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile entre 1997 y 1998. Posteriormente, trabajó durante 14 años en el Servicio de Impuestos Internos (SII). También se desempeñó como administradora municipal y fue candidata a la alcaldía de Conchalí en 2021.

Notas relacionadas
Último Debate Presidencial 2025 en Chile: a qué hora y dónde ver en vivo a los candidatos

Último Debate Presidencial 2025 en Chile: a qué hora y dónde ver en vivo a los candidatos

LEER MÁS
Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga varias especies de peces sin ojos

El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga varias especies de peces sin ojos

LEER MÁS
Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

Venezuela queda aislada tras la suspensión de otras 4 aerolíneas internacionales en medio del conflicto en el Caribe

LEER MÁS
José Antonio Kast: perfil, propuestas y qué tan cerca está de ganar la presidencia de Chile en 2025

José Antonio Kast: perfil, propuestas y qué tan cerca está de ganar la presidencia de Chile en 2025

LEER MÁS
Denuncian que Alfredo Díaz, preso político venezolano, falleció en centro de tortura del régimen de Nicolás Maduro

Denuncian que Alfredo Díaz, preso político venezolano, falleció en centro de tortura del régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
El dueño del Miss Universo y su nexo con el Cártel de Sinaloa: así operaba la red de narcotráfico que lideraba entre México y Guatemala

El dueño del Miss Universo y su nexo con el Cártel de Sinaloa: así operaba la red de narcotráfico que lideraba entre México y Guatemala

LEER MÁS
¿Quiénes están obligados a votar y de cuánto es la multa si no participas de la segunda vuelta electoral entre Kast-Jara?

¿Quiénes están obligados a votar y de cuánto es la multa si no participas de la segunda vuelta electoral entre Kast-Jara?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025