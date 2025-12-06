Perú vs Venezuela EN VIVO por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos: ¿a qué hora y cómo el partido de la Selección Peruana?

Perú se enfrentará nuevamente a Venezuela, esta vez por la gran final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos. El encuentro se jugará este domingo 7 de diciembre desde las 12:00 p.m. (hora peruana) y se podrá seguir a través de la señal de ATV. Además, La República Deportes ofrecerá la cobertura completa del partido.

El equipo dirigido por Antonio Rizola buscará la medalla de oro en el torneo. Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que la selección vinotinto ha demostrado capacidad para sobreponerse a la adversidad, como se vio el pasado viernes 5, cuando, a pesar de que Perú comenzó ganando, Venezuela remontó y se llevó el partido por 3-2.

¿A qué hora empieza Perú vs Venezuela por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos?

La selección sub 19, volverá a enfrentarse a Venezuela en al final desde las 12. 00 p.m. (hora peruana). A continuación, las lista de horarios para otros países.

México: 11.00 a.m.

11.00 a.m. Colombia: 12.00 p.m.

12.00 p.m. Ecuador: 12.00 p.m.

12.00 p.m. Estados Unidos: 1.00 p.m.

1.00 p.m. Venezuela: 1.00 p.m.

1.00 p.m. Bolivia: 1.00 p.m.

1.00 p.m. Chile: 2.00 p.m.

2.00 p.m. Paraguay: 2.00 p.m.

2.00 p.m. Argentina: 2.00 p.m.

2.00 p.m. Brasil (Brasilia): 2.00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos?

ATV transmitirá en señal abierta (canal 9) la final de vóley femenino entre Perú y Venezuela en los Juegos Bolivarianos 2026. También podrás seguir el partido mediante su página web y su canal oficial de YouTube. Además, La República Deportes te llevará la cobertura de este gran encuentro.

Últimos partidos de Perú en los Juegos Bolivarianos

05/12/2025 | Perú 2-3 Venezuela – Fase 1 (Juegos Bolivarianos)

04/12/2025 | Perú 3-2 Colombia – Fase 1 (Juegos Bolivarianos)

03/12/2025 | Perú 3-1 Bolivia – Fase 1 (Juegos Bolivarianos)

Tabla de posiciones de los Juegos Bolivarianos