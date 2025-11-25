Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad
Diciembre de 2025 ofrecerá un atractivo 'feriado largo' en Perú, con cuatro días de descanso consecutivos, perfectos para viajar o desconectar de la rutina laboral.
Con la llegada de diciembre, muchos trabajadores peruanos comienzan a planificar sus días de descanso y estar atentos a los feriados que traerá el 2025. Para este año, se ha configurado un atractivo ‘feriado largo’ que permitirá disfrutar hasta cuatro días consecutivos libres, una oportunidad ideal para viajar, compartir en familia o simplemente desconectarse de las obligaciones laborales.
Estas jornadas de descanso son especialmente valoradas por quienes buscan una pausa en su rutina diaria y aprovechar al máximo el cierre del año.
Feriado largo en Perú: hasta 4 días de descanso se puede tener en diciembre de 2025
En diciembre, el Perú contará con dos feriados consecutivos: la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, que en 2025 se celebrarán el lunes 8 y martes 9, respectivamente. Esta coincidencia permitirá que, sumados al descanso habitual del sábado 6 y domingo 7, se conforme un ‘feriado largo’ de cuatro días a nivel nacional. Una oportunidad ideal para que miles de peruanos puedan planificar viajes, realizar actividades familiares o simplemente disfrutar de una pausa prolongada en su rutina.
¿Quiénes podrán descansar en el feriado largo de 4 días durante diciembre de 2025?
El ‘feriado largo’ de cuatro días en diciembre de 2025 beneficiará principalmente a los trabajadores del sector público, quienes usualmente descansan sábados y domingos. En el sector privado, en cambio, la opción de un fin de semana extendido dependerá de cada empresa, ya que muchos centros laborales operan durante los fines de semana.
No obstante, los feriados del 8 y 9 de diciembre son de descanso obligatorio para ambos sectores; y, en caso de laborarse, corresponde un pago adicional o la compensación con un día libre. Aun así, quienes puedan aprovechar estos días disfrutarán de una pausa prolongada, ideal para viajar, realizar actividades recreativas o compartir en familia.
Feriados en diciembre 2025, según calendario oficial
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
- 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.