Deportes

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

El recordado periodista deportivo estuvo alejado de las cámaras durante varios meses. En su regreso a la conducción, reveló algunos cambios que realizó en su vida.

Gonzalo Núñez es muy recordado por su paso en el programa 'Fútbol en América'. Foto: Exitosa Deportes.
Gonzalo Núñez es muy recordado por su paso en el programa 'Fútbol en América'. Foto: Exitosa Deportes.

El regreso de Gonzalo Núñez a la conducción tomó por sorpresa a muchos aficionados del fútbol. Desde hace algunos meses, el reconocido periodista se alejó de las cámaras de televisión de manera sorpresiva y hubo mucha incertidumbre por su situación; sin embargo, hace poco, el popular 'Castor' volvió a dirigirse hacia su público.

Durante la reciente edición del programa 'Exitosa Deportes', los conductores mencionaron que se sumaba a la mesa un 'nuevo panelista'; no obstante, el suspenso duró poco, pues Ñúnez arruinó la sorpresa.

lr.pe

Gonzalo Núñez reaparece tras varios meses

En un primer momento, sus compañeros celebraron el retorno del recordado exconductor de 'Fútbol en América'; asimismo, comentaron el cambio físico que sufrió en los últimos meses. "Hay que salir a caminar y darle... Y le dimos. No tengo gimnasio, pero salgo a caminar", manifestó Núñez sobre los cambios en su rutina.

"Me inspiro en 'Chemo'. Él se viene desde San Isidro hasta Barranco, y yo también. El sol no es mi enemigo porque temprano no hay. ¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol? (risas)", agregó.

Por otra parte, fiel a su estilo, Gonzalo Núñez se animó a opinar sobre los partidos que disputó la selección peruana en su gira por Rusia. El periodista no tuvo reparos en cuestionar al equipo comandado por Manuel Barreto, sobre todo por su desempeño frente a Chile.

"Pierde Perú con Chile, con 10 hombres, le dan vuelta al partido. Una vergüenza, pésimo Perú, imposible que digas que está bien (...). Yo lo vi mal, yo esperaba la derrota porque el empate con Rusia fue absolutamente milagroso", apuntó.

lr.pe

Gonzalo Núñez regresaría pronto al programa 'Erick y Gonzalo'

Erick Osores no fue ajeno al retorno de su colega y festejó su reciente aparición en cámaras. En ese sentido, señaló que el 'Castor' podría presentarse en los próximos días en el programa de streaming 'Erick y Gonzalo'.

"Recibí una llamada en la tarde, pero era de un número que no conocía. Supuse que era una de las tantas llamadas para cobrarte o venderte. Sospecho que esa llamada era de Gonzalo, pero no lo puedo comprobar (...). Gonzalo pronto va a venir", indicó en su canal de YouTube.

