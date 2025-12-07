Alianza Lima confirmó la salida de Néstor Gorosito, mediante las redes sociales, luego de un deslucido final de temporada. El conjunto blanquiazul arrancó bien el año e incluso sorprendió en la preliminares de la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, pero se fue apagando. Además, no estuvo la altura del Torneo Clausura y firmó un papelón en los Playoffs de la Liga 1. Por ende, la dirigencia estaría pensando en Ricardo Gareca.

El popular club de La Victoria no cumplió las expectativa por malas gestiones, indisciplina de algunos jugadores y problemas en la interna. La base se mantendrá, pero si reforzarán la zona de volantes y el ataque. El 'Tigre' Gareca tiene la experiencia para manejar equipos complicados.

¿Ricardo Gareca será el nuevo entrenador de Alianza Lima?

El periodista Michael Succar ha indicado que Ricardo Gareca se perfila como uno de los principales candidatos para tomar las riendas del equipo, tras la inesperada salida de Néstor Gorosito de la dirección técnica del club blanquiazul. "Yo te decía que en Alianza no han avanzado todavía en una negociación con un técnico de manera concreta, interesan algunos perfiles y uno de los perfiles que interesa es el de Ricardo Gareca Como punto a favor, hay gente en el club cercana a él". reveló el comunicador mediante el popular programa 'Mano a Mano'.

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito mediante comunicado de prensa

Los Blanquiazules fueron directos en el comunicado y agradecieron el esfuerzo de Gorosito en el club aliancista. "Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vinculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Por ende, el club hará efectiva la clausula de salida estipulada para esta decisión", reveló el comunicado en las redes sociales de Alianza Lima.

