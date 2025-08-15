El técnico brasileño no pudo ocultar su asombro por la goleada con la 'U'. Foto: Lr/ESPN

Palmeiras no tuvo rival y aplastó a Universitario por los octavos de final de la Copa Libertadores. El excampeón Conmebol fue ampliamente superior y liquidó el partido en el primer tiempo. La jerarquía del rival y los errores 'cremas' terminaron sepultando al equipo de Jorge Fossati. El cuadro brasileño era el favorito y lo demostró en Lima, aunque pocos esperaban una goleada o una diferencia tan amplia.

El técnico Abel Ferreira salió satisfecho de Ate, aunque también se mostró sorprendido en conferencia de prensa por el partido que encontró. El dominio de la 'U' en la Liga 1 y buen trabajo defensivo que venía realizando, en el Monumental, se borró en 45 minutos.

¿Qué dijo el entrenador de Palmeiras luego de la goleada de Palmeiras a Universitario?

Ferreria se asombró por el resultado. "No es fácil jugar en Libertadores. No recuerdo cuando fue la última vez que Universitario perdió por más de dos goles. Nosotros estábamos preparados para un equipo consistente defensivamente, muy buenos en transiciones y fuertes en las pelotas paradas. En realidad esperábamos más dificultades. La 'U' tuvo un grupo muy fuerte", reveló en conferencia de prensa.

"Siento que todo se abrió rápido con la primera oportunidad que tuvimos sacamos un penal, luego otra jugada. Tanto trabajo y consistencia hizo que hagamos un juego perfecto de nuestra parte. Universitario no es lo que mostró hoy", apuntó el técnico del 'Verdao'.

Jorge Fossati analiza errores de Universitario: "No los solemos cometer"

En otro momento de la rueda de prensa, Fossati mostró su desconcierto por las falencias que mostró el equipo en defensa, el cual era considerado uno de sus principales puntos fuertes hasta ahora.

"Increíblemente, en algo que nosotros somos muy fuertes hoy cometimos algunos errores que no solemos cometer. En los tres goles nos entran de una manera que no le pasa normalmente a este equipo", sostuvo el DT.

¿Cuándo juegan Universitario vs Palmeiras por el partido de vuelta?

El segundo cruce de esta llave por Copa Libertadores se disputará el jueves 21 de agosto, el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Los estudiantiles necesitan un verdadero milagro para clasificar: ganar por cinco o más goles de diferencia.