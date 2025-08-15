HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     
Deportes

DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

Abel Ferreira no pudo ocultar su asombro por la tremenda diferencia entre Palmeiras y Universitario por los octavos de final en Copa Libertadores. El 'Verdao' no esperaba goleada 4-0 en el Monumental.

El técnico brasileño no pudo ocultar su asombro por la goleada con la 'U'. Foto: Lr/ESPN
El técnico brasileño no pudo ocultar su asombro por la goleada con la 'U'. Foto: Lr/ESPN

Palmeiras no tuvo rival y aplastó a Universitario por los octavos de final de la Copa Libertadores. El excampeón Conmebol fue ampliamente superior y liquidó el partido en el primer tiempo. La jerarquía del rival y los errores 'cremas' terminaron sepultando al equipo de Jorge Fossati. El cuadro brasileño era el favorito y lo demostró en Lima, aunque pocos esperaban una goleada o una diferencia tan amplia.

El técnico Abel Ferreira salió satisfecho de Ate, aunque también se mostró sorprendido en conferencia de prensa por el partido que encontró. El dominio de la 'U' en la Liga 1 y buen trabajo defensivo que venía realizando, en el Monumental, se borró en 45 minutos.

PUEDES VER: Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

lr.pe

¿Qué dijo el entrenador de Palmeiras luego de la goleada de Palmeiras a Universitario?

Ferreria se asombró por el resultado. "No es fácil jugar en Libertadores. No recuerdo cuando fue la última vez que Universitario perdió por más de dos goles. Nosotros estábamos preparados para un equipo consistente defensivamente, muy buenos en transiciones y fuertes en las pelotas paradas. En realidad esperábamos más dificultades. La 'U' tuvo un grupo muy fuerte", reveló en conferencia de prensa.

"Siento que todo se abrió rápido con la primera oportunidad que tuvimos sacamos un penal, luego otra jugada. Tanto trabajo y consistencia hizo que hagamos un juego perfecto de nuestra parte. Universitario no es lo que mostró hoy", apuntó el técnico del 'Verdao'.

PUEDES VER: Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

lr.pe

Jorge Fossati analiza errores de Universitario: "No los solemos cometer"

En otro momento de la rueda de prensa, Fossati mostró su desconcierto por las falencias que mostró el equipo en defensa, el cual era considerado uno de sus principales puntos fuertes hasta ahora.

"Increíblemente, en algo que nosotros somos muy fuertes hoy cometimos algunos errores que no solemos cometer. En los tres goles nos entran de una manera que no le pasa normalmente a este equipo", sostuvo el DT.

PUEDES VER: Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

lr.pe

¿Cuándo juegan Universitario vs Palmeiras por el partido de vuelta?

El segundo cruce de esta llave por Copa Libertadores se disputará el jueves 21 de agosto, el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Los estudiantiles necesitan un verdadero milagro para clasificar: ganar por cinco o más goles de diferencia.

Notas relacionadas
Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

LEER MÁS
Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

LEER MÁS
Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

LEER MÁS
Universitario cayó goleado ante Palmeiras como local y está con un pie afuera de la Copa Libertadores

Universitario cayó goleado ante Palmeiras como local y está con un pie afuera de la Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Deportes

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

Daniella Fernández critica a Movistar tras ser excluida de los Juegos Panamericanos Junior: "Duele muchísimo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota