Política

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

En la lectura de sentencia, el PJ determinó que el anuncio de cierre del Congreso no constituyó un golpe de Estado y confirmó la sentencia contra Pedro Castillo únicamente por el delito de conspiración con una condena de 11 años de prisión y 2 años de inhabilitación.

Poder Judicial concluyó la lectura de sentencia contra Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial.
Poder Judicial concluyó la lectura de sentencia contra Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial.

Este jueves 4 de diciembre, en la lectura de sentencia, el Poder Judicial descartó que Pedro Castillo haya cometido un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022 y ratificó que su responsabilidad penal se limita solo al delito de conspiración para la rebelión.

La pena contra el expresidente es de 11 años y 5 meses de prisión y 2 años de inhabilitación.

EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En su resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta al exmandatario por 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para que no pueda ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, el PJ dejó sin efecto las acusaciones más severas que se le atribuían como golpe de estado y abuso de autoridad por los que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 34 años de prisión.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

Noticia en desarrollo...

