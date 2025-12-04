Este jueves 4 de diciembre, en la lectura de sentencia, el Poder Judicial descartó que Pedro Castillo haya cometido un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022 y ratificó que su responsabilidad penal se limita solo al delito de conspiración para la rebelión.

La pena contra el expresidente es de 11 años y 5 meses de prisión y 2 años de inhabilitación.

En su resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta al exmandatario por 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para que no pueda ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, el PJ dejó sin efecto las acusaciones más severas que se le atribuían como golpe de estado y abuso de autoridad por los que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 34 años de prisión.

