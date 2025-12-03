RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Para la periodista es una "vergüenza" que hagan suposiciones sobre el ataque. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló del atentado del día de ayer perpetrado contra el candidato presidencial Rafael Belaunde, quien tras los tres disparos hechos por dos sujetos hacia su camioneta, “milagrosamente”, resultó con heridas leves. Para la periodista, sin que se conozca aún el móvil, “el objetivo era matarlo”.

“Yo no sé por qué hay gente que se siente aliviada cuando le dices que no es electoral, pero lo que vino inmediatamente fue una horda (en la red social X) de cuentas, muchas de ellas vinculadas a López Aliaga, diciendo que el atentado fue falso, como si fueran peritos criminalísticos de ‘CSI’, lo que es una verguenza”, cuestionó rígidamente Palacios y mencionó, además, que tan solo tres candidatos presidenciales mandaron mensajes de solidaridad.

En esa línea, la conductora siguió repudiando el ataque y manifestó que, pese a que Belaunde resultó ileso, podríamos estar hoy en su “velorio”, lo cual demuestra la terrible crisis de inseguridad que venimos atravesando, especialmente, en zonas como Cañete, lugar donde se produjo el atentado.

“Que lo estaban esperando, lo estaban esperando; que conocían la camioneta, igual; que le dispararon a matar, creo que a todos les queda bastante claro. La policía ya recogió los casquillos y la evidencia, así que los peritajes van a determinar la intención clarísima de matar, y hay que decirlo es milagroso, pero también corrió con suerte, más el hecho de que estaba armado no fue considerado por los sicarios, detalló la periodista.