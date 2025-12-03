HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Rosa María Palacios analizó el atentado contra el candidato presidencial Rafael Belaunde, quien, por "suerte", sufrió heridas leves tras ser atacado por dos sujetos. Según afirmó, sin conocerse aún el móvil, "el objetivo era matarlo".

Para la periodista es una "vergüenza" que hagan suposiciones sobre el ataque. Foto: composición LR
Para la periodista es una "vergüenza" que hagan suposiciones sobre el ataque. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló del atentado del día de ayer perpetrado contra el candidato presidencial Rafael Belaunde, quien tras los tres disparos hechos por dos sujetos hacia su camioneta, “milagrosamente”, resultó con heridas leves. Para la periodista, sin que se conozca aún el móvil, “el objetivo era matarlo”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Yo no sé por qué hay gente que se siente aliviada cuando le dices que no es electoral, pero lo que vino inmediatamente fue una horda (en la red social X) de cuentas, muchas de ellas vinculadas a López Aliaga, diciendo que el atentado fue falso, como si fueran peritos criminalísticos de ‘CSI’, lo que es una verguenza”, cuestionó rígidamente Palacios y mencionó, además, que tan solo tres candidatos presidenciales mandaron mensajes de solidaridad.

TE RECOMENDAMOS

ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa línea, la conductora siguió repudiando el ataque y manifestó que, pese a que Belaunde resultó ileso, podríamos estar hoy en su “velorio”, lo cual demuestra la terrible crisis de inseguridad que venimos atravesando, especialmente, en zonas como Cañete, lugar donde se produjo el atentado

PUEDES VER: RMP: “Este es el Gobierno del Congreso y nuestra única esperanza es uno nuevo”

lr.pe

“Que lo estaban esperando, lo estaban esperando; que conocían la camioneta, igual; que le dispararon a matar, creo que a todos les queda bastante claro. La policía ya recogió los casquillos y la evidencia, así que los peritajes van a determinar la intención clarísima de matar, y hay que decirlo es milagroso, pero también corrió con suerte, más el hecho de que estaba armado no fue considerado por los sicarios, detalló la periodista.  

Notas relacionadas
Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos”

Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos”

LEER MÁS
"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

LEER MÁS
Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

LEER MÁS
Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

LEER MÁS
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

LEER MÁS
Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

LEER MÁS
EN VIVO | Congreso no logra inhabilitar a Delia Espinoza de ocupar cargos públicos

EN VIVO | Congreso no logra inhabilitar a Delia Espinoza de ocupar cargos públicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Política

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025