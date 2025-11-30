La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima continúa generando diversas teorías. El fin del 'Pirata' en La Victoria cayó como un baldazo de agua fría para la hinchada, ya que querían verlo una temporada más con camiseta blanquiazul. Desde lo deportivo, sus 14 goles en esta temporada lo respaldan. Por ello, las especulaciones apuntan a que su partida se debería a problemas en la interna del plantel. Al respecto, Andrés Mendoza dio luces sobre el motivo por el que la dirigencia íntima decidió cortar lazos con el delantero argentino.

De acuerdo al popular 'Cóndor', Barcos tuvo un accionar que no cayó bien a varios de sus compañeros en Alianza. Según sus declaraciones, el atacante se habría quejado con los directivos sobre actitudes de algunos jugadores del equipo.

'Cóndor' Mendoza revela la posible razón de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

"Hay que ver por qué lo sacan. El hombre jugando es goleador. Yo me imagino que lo sacan por otros temas, para mí no es la edad", dijo en un principio Mendoza durante la emisión del programa 'Datazo'.

De este modo, factores extra futbolísticos habrían adelantado la salida de Barcos. "Por ahí he escuchado que el hombre ha hecho algo que no debería hacer, se ha ido a hablar", agregó.

Finalmente, deslizó lo que habría sucedido en la interna del plantel victoriano. "Está mal que te saquen por eso, pero que vayas y le digas a la directiva, también está mal. ¿Para qué? Mejor yo juego lo mío. Está bien que sea responsable y todo, pero con la gente que no se quiere cuidar, tienes que quedar calladito nomás (...) Yo te puedo corregir, pero que vayas arriba (directivos), no. Eso ya es ser 'soplón'. Para mí es mejor encararlo uno a uno, tiene que ser así", concluyó.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras confirmarse su salida de Alianza Lima?

Hace algunos días, Hernán Barcos fue abordado por la prensa local para preguntarle sobre su salida de Alianza Lima. El goleador no quiso profundizar en sus declaraciones, pero aseguró que habrá un momento más organizado para conversar a detalle.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, hablamos", enfatizó.