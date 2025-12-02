En una reciente entrevista, el actual jugador de Universitario de Deportes, Jesús Castillo rompió su silencio y dio detalles sobre su fichaje por el club crema. Formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, tras su paso por el Gil Vicente de Portugal, muchos hinchas lo esperaban de vuelta en el club rimense. Sin embargo, no se esperaba que el pivote fichara por la 'U'.

Según las palabras de Castillo, a pesar de que hubo un compañero que lo incitaba a que fichara por los celestes, el llamado de los cerveceros nunca llegó, por lo que el jugador de 24 años optó por cambiar el Alberto Gallardo por el estadio Monumental.

¿Por qué Jesús Castillo ficho por Universitario?

En la conversación con Latina, Castillo dio detalles inéditos sobre que le hizo tomar la decisión de fichar por Universitario.

"¿Cristal me buscó? No, eso es algo que yo nunca lo he hablado. Nunca me quiero involucrar tanto con eso, con Cristal, porque se pueden decir muchas cosas que la gente no sabe, pero realmente no. Nadie se comunicó conmigo", empezó diciendo.

"Sinceramente, hubo un compañero que tuve en Cristal que estuvo interesado en que yo vaya para allá, pero no era un tema del jugador, no era un tema de que el compañero quiera que yo vaya para allá a reforzar al equipo, simplemente nunca recibí un llamado de Cristal, y ahí quedó" , sentenció Castillo.

¿En qué equipos jugó Jesús Castillo?

A lo largo de su trayectoria como futbolista, Castillo solo ha vestido, de momento, tres camisetas.

Gil Vicente - Universitario

Sporting Cristal - Gil Vicente

Sp. Cristal II - Sporting Cristal

¿Cuánto es el valor de Jesús Castillo?

Jesús Castillo tiene un valor de 1 millón de euros, según el portal especializado Transfermarkt, siendo este su valor más alto de momento.