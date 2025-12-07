HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero sostuvo áspero intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima en plena tanda de penales ante Sporting Cristal

Paolo Guerrero protagonizó un fuerte altercado con hinchas durante la tanda de penales, quienes empezaron a cuestionarlo.

Paolo Guerrero tuvo intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima. Foto: composición LR/vía X
Paolo Guerrero tuvo intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima. Foto: composición LR/vía X

Alianza Lima vivió un duro revés tras perder en penales ante Sporting Cristal y quedarse con el cupo de Perú 4. Aunque ganaban 3-1, un destacado Martín Távara llevó el duelo a la tanda de penales. Durante la tensión del partido, Paolo Guerrero protagonizó un fuerte enfrentamiento con hinchas en la tribuna de occidente.

Como se recuerda, Guerrero fue reemplazado y tuvo que observar desde la banca cómo sus compañeros disputaban la tanda de penales. En medio de la máxima tensión, algunos hinchas comenzaron a recriminarle, pero él respondió, generando así una acalorada discusión.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini realiza gestos polémicos hacia hinchas de Alianza Lima tras caer derrotado frente a Sporting Cristal

lr.pe

Paolo Guerrero vive tenso momento con hinchas de Alianza Lima

Durante la tanda de penales, un momento que requiere concentración y unidad, el delantero de Alianza Lima reaccionó de manera airada tras recibir supuestas críticas desde la tribuna. Las cámaras lo captaron señalando a algunos hinchas con evidente molestia e ironía. La situación se tornó tensa, por lo que sus compañeros Alan Cantero y Pablo Ceppelini intervinieron para calmar los ánimos.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

lr.pe

Los posibles rivales de Alianza Lima para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El próximo sorteo podría ser complicado para Alianza Lima, enfrentándose a equipos bolivianos que hacen de su localía un fortín e incluso a un excampeón de la Copa Libertadores.

  • Sportivo 2 de Mayo de Paraguay
  • Juventud Las Piedras de Uruguay
  • Deportivo Táchira de Venezuela
  • Always Ready, Bolivar o The Strongest de Bolivia
  • LDU Quito o Universidad Católica de Ecuador
