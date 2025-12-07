Paolo Guerrero sostuvo áspero intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima en plena tanda de penales ante Sporting Cristal
Paolo Guerrero protagonizó un fuerte altercado con hinchas durante la tanda de penales, quienes empezaron a cuestionarlo.
Alianza Lima vivió un duro revés tras perder en penales ante Sporting Cristal y quedarse con el cupo de Perú 4. Aunque ganaban 3-1, un destacado Martín Távara llevó el duelo a la tanda de penales. Durante la tensión del partido, Paolo Guerrero protagonizó un fuerte enfrentamiento con hinchas en la tribuna de occidente.
Como se recuerda, Guerrero fue reemplazado y tuvo que observar desde la banca cómo sus compañeros disputaban la tanda de penales. En medio de la máxima tensión, algunos hinchas comenzaron a recriminarle, pero él respondió, generando así una acalorada discusión.
Paolo Guerrero vive tenso momento con hinchas de Alianza Lima
Durante la tanda de penales, un momento que requiere concentración y unidad, el delantero de Alianza Lima reaccionó de manera airada tras recibir supuestas críticas desde la tribuna. Las cámaras lo captaron señalando a algunos hinchas con evidente molestia e ironía. La situación se tornó tensa, por lo que sus compañeros Alan Cantero y Pablo Ceppelini intervinieron para calmar los ánimos.
Los posibles rivales de Alianza Lima para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores
El próximo sorteo podría ser complicado para Alianza Lima, enfrentándose a equipos bolivianos que hacen de su localía un fortín e incluso a un excampeón de la Copa Libertadores.
- Sportivo 2 de Mayo de Paraguay
- Juventud Las Piedras de Uruguay
- Deportivo Táchira de Venezuela
- Always Ready, Bolivar o The Strongest de Bolivia
- LDU Quito o Universidad Católica de Ecuador