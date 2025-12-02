¿A qué hora es el cierre de la Costa Verde este 2 y 3 de diciembre? Revisa el plan de desvíos por los Juegos Bolivarianos

La Municipalidad de Lima anunció el cierre temporal de la vía de la Costa Verde desde este martes 2 hasta el miércoles 3 de diciembre. La medida busca garantizar la seguridad durante las competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

Las restricciones en el tránsito vehicular afectarán principalmente a los distritos de Barranco y Chorrillos, donde continuarán desarrollándose actividades deportivas en los próximos días hasta concluir el sábado 6 de diciembre. Por ello, se exhorta a los conductores a tomar las precauciones necesarias.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿A qué hora cierra la Costa Verde este 2 y 3 de diciembre?

De acuerdo con el cronograma oficial, el martes 2 de diciembre se dispondrá el cierre de la Costa Verde desde las 11:30 p.m. hasta el miércoles 3 a la 1:00 p.m., debido a las competencias de triatlón. Para ello, se habilitó un plan de desvíos vehiculares.

En el sentido norte a sur, el desvío inicia en la bajada Armendáriz, continúa hacia la avenida El Sol, sigue por la avenida Prolongación San Martín y llega hasta la avenida José Olaya.

En el sentido sur a norte, la ruta alterna comprende Mariscal Nieto, las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, 28 de Julio, Prolongación San Martín, Miguel Grau y Reducto, para finalmente ingresar a la bajada Armendáriz y retornar a la Costa Verde.

PUEDES VER: Atentados extorsivos en transporte dejan 73 muertos en Lima y Callao en lo que va del 2025

Juegos Bolivarianos 2025: cronograma de competencias en la Costa Verde

La organización de los Juegos Bolivarianos informó que, entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre, la Costa Verde de Lima será escenario de diversas competencias deportivas. Por ello, se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones, ya que varias rutas estarán habilitadas exclusivamente para los atletas durante estos días. A continuación, el cronograma oficial:

Ciclismo (San Miguel hasta Barranco)

27 de noviembre y 5 de diciembre

(San Miguel hasta Barranco) 27 de noviembre y 5 de diciembre Marcha Atlética (Playa Agua Dulce, Chorrillos)

29 de noviembre y 6 de diciembre

(Playa Agua Dulce, Chorrillos) 29 de noviembre y 6 de diciembre Triatlón (Chorrillos y Barranco)

3 y 5 de diciembre

(Chorrillos y Barranco) 3 y 5 de diciembre Remo Coastal (Playa Yuyos, Barranco)

6 de diciembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.