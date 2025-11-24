HOYSuscripcion LR Focus

Economía

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

El Fonavi se alista para iniciar la devolución de aportes en diciembre de 2025. Esta decisión se enmarca en el compromiso del Estado por saldar la deuda histórica pendiente en favor de los fonavistas.

Fonavi alista el próximo pago de la Lista 22 durante diciembre de 2025 en Perú.
Fonavi alista el próximo pago de la Lista 22 durante diciembre de 2025 en Perú. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi informó que próximamente se realizará una nueva devolución de aportes a través del grupo de pago denominado Lista 22. Este anuncio representa un alivio para muchos adultos mayores que contribuyeron durante años al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda y que, hasta el 2025, aún no habían sido incluidos en los grupos anteriores.

La devolución forma parte del compromiso del Estado para saldar la deuda histórica con miles de ciudadanos que trabajaron con la esperanza de acceder a una vivienda digna y que hoy esperan recibir lo que les corresponde.

PUEDES VER: Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

lr.pe

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en diciembre de 2025

La buena noticia que recibirán las y los fonavistas en diciembre de 2025 es el próximo pago de la lista 22, que ya fue confirmado, según se anunció recientemente. De acuerdo con información obtenida por La República, el vocero de Fenaf Perú, Jorge Milla, indicó que entre la primera y la segunda semana de diciembre se aprobará el padrón de personas beneficiarias, así como el mecanismo para ejecutar los pagos.

En esa línea, adelantó que la devolución podría iniciarse entre la tercera y cuarta semana del próximo mes, permitiendo que miles de fonavistas finalmente accedan a lo que les corresponde. "Se hará efectivo el pago entre la tercera y cuarta semana", indició.

Lista 22 del Fonavi en diciembre 2025: ¿quiénes serían los beneficiarios?

Respecto al próximo pago correspondiente a la Lista 22 del Fonavi, los beneficiarios podrían ser aquellos fonavistas que hasta la fecha no han cobrado ningún padrón, aprobaron anteriormente. Según lo sostuvo Milla, se estaría integrando a los mayores de 65 años y también a los fallecidos titulares que tuvieron más de 80 años.

¿Cómo cobrar el Fonavi en diciembre de 2025?

Para acceder a la devolución, los beneficiarios del Fonavi deben verificar previamente si están incluidos en alguno de los padrones oficiales. Una vez confirmado, solo deben acudir con su DNI a cualquier agencia del Banco de la Nación para realizar el cobro. El mismo procedimiento se aplicará para la Lista 22: tras su publicación en el diario oficial El Peruano, se habilitará el proceso de pago, ya que en dicho documento se detallará quiénes son los fonavistas autorizados para recibir la devolución.

