Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

El exjugador de la selección peruana no tuvo reparos en señalar a uno de los futbolistas de Universitario luego del 4-0 de Palmeiras en el Monumental por la ida de los octavos de la Conmebol Libertadores.

Universitario jugará la vuelta ante Palmeiras el próximo jueves 21. Foto: composición LR/captura de 'Denganche'/Universitario
Universitario perdió 4-0 ante Palmeiras por el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores y complicó seriamente sus chances de avanzar de fase. El equipo de Jorge Fossati mostró diversos errores en defensa que terminaron por costarle el partido. Aparte de los cuestionamientos a Williams Riveros por su performance en el encuentro, Matías Di Benedetto fue otro de los defensores criticados. El exfutbolista Reimond Manco apuntó contra el argentino por su marca en el primer gol de José López para el Verdao.

El popular 'Rei' aseguró que el central de 32 años marcó con mucha "displicencia" en esa jugada y que, ante su pasividad, solo faltaba que frenara su recorrido y se ponga a aplaudir al delantero de Palmeiras.

PUEDES VER: Galván y su fuerte reacción en vivo contra Williams Riveros en tercer gol de Palmeiras ante Universitario: 'Pero marca, no mires la pelota'

lr.pe

Reimond Manco apuntó contra defensa de Universitario tras gol de Palmeiras

"En el segundo gol de Palmeiras, definitivamente Di Benedetto marca con displicencia. Yo creo que lo único que faltaba era que se pare y aplauda del gol de José López, porque cuando le entrega el balón al 'Flaco' López ni siquiera sale a apretarlo, retrocede, el delantero gira, le hace la pared y lo acompaña. O sea, hazle la falta y qué importa. De verdad es una displicencia", dijo Manco.

Por otro lado, se mostró comprensivo con el esquema que impuso Jorge Fossati en este partido, pero precisó que la defensa cometió varios errores que influenciaron en el marcador. "Es entendible que Fossati haya puesto esa línea de 3, pero también han sido errores puntuales de la defensa", añadió.

PUEDES VER: Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: 'Más importa el partido del domingo'

lr.pe

Próximo partido de Universitario

La 'U' deberá pasar rápido la página y ahora deberá enfocarse en Sport Huancayo, su próximo rival en el Torneo Clausura 2025. Los cremas visitarán al Rojo Matador este domingo 17 de agosto desde las 12.00 p. m. (hora peruana). Luego de este choque, disputarán la vuelta ante el Verdao en Brasil.

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

