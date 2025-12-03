HOYSuscripcion LR Focus

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Las vacaciones tendrán una duración aproximada de 12 semanas, desde el último día de clases en diciembre hasta el inicio del año escolar 2026, previsto para la tercera semana de marzo.

Conoce el calendario cívico escolar de diciembre 2025 según el Minedu
Conoce el calendario cívico escolar de diciembre 2025 según el Minedu | Difusión

El año está por terminar y, con ello, también el periodo escolar. Según el calendario oficial del Ministerio de Educación (Minedu), el viernes 19 de diciembre será el último día de clases en 2025, fecha en la que concluirán las actividades académicas en todos los colegios del país.

Esta programación está detallada en la Resolución Ministerial N.º 556-2024-MINEDU, que fija el cierre del cuarto bloque de semanas lectivas, de nueve semanas de duración. Con estas fechas ya establecidas, las familias peruanas pueden organizar con tiempo sus planes y prepararse para las vacaciones escolares.

¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares 2026 y cuánto durarán?

El último día de clases del año escolar 2025 será el viernes 19 de diciembre. Según la Resolución Ministerial N.° 501-2025-MINEDU, el periodo de vacaciones se extenderá desde esa fecha hasta la segunda semana de marzo de 2026, ya que el próximo año las clases iniciarán el lunes 16 de marzo. Durante este tiempo, los estudiantes podrán participar en actividades recreativas, talleres de verano o reforzamiento académico.

Para el 2026, el año escolar estará compuesto por 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, organizadas en bloques alternos según las particularidades de cada servicio educativo. En total, las instituciones deberán cumplir al menos 190 días del año escolar: 160 dedicados a clases y 30 a labores de gestión.

Calendarización del Año Escolar 2026

La calendarización del Año Escolar 2026 se ha estructurado de la siguiente manera para planificar las vacaciones familiares:

BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas2 al 13 de marzo
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas16 de marzo al 15 de mayo
Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas18 al 22 de mayo
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas25 de mayo al 24 de julio
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas27 de julio al 7 de agosto
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas10 de agosto al 9 de octubre
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12 al 16 de octubre
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas19 de octubre al 18 de diciembre
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas21 al 31 de diciembre

Calendario Cívico Escolar de este diciembre 2025, vía Ministerio de Educación

La organización de las instituciones educativas se basa en el Calendario Cívico Escolar 2025, el cual funciona como un recurso fundamental para desarrollar actividades como pasacalles, presentaciones artísticas, ferias escolares, feriados, entre otros. Al respecto, te detallamos las fechas más relevantes que tienen lugar en diciembre de este año:

Diciembre

  • 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
  • 9 de diciembre: aniversario de la Batalla de Ayacucho.
  • 10 de diciembre: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • 14 de diciembre: Día del Cooperativismo Peruano.
  • 25 de diciembre: Navidad.
