Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Delia Espinoza se presentó este miércoles 3 de diciembre ante el Congreso.

El informe final que busca la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza no logró los votos necesarios para ser aprobado en el Pleno del Congreso. Se necesitaban 68 votos y solo se obtuvieron 63 votos a favor, 16 en abstención y 18 en contra.

La acusación constitucional contra la magistrada, quien ejerció como fiscal de la Nación de forma temporal, se sustentaba en la presunta infracción de la Constitución por el supuesto "desacato" a la Ley N° 32130, normativa que devuelve a la Policía Nacional la facultad de conducir las investigaciones preliminares de delitos.

Tras no conseguir los votos suficientes, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron reconsideración respecto a la votación del informe que busca inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años