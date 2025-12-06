HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Al término del primer tiempo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, Yoshimar Yotún le dijo de todo al volante blanquiazul y tuvo que ser detenido por sus compañeros de la selección peruana. 

Yoshimar Yotún es suplente en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: captura de L1 Max
Alianza Lima le está ganando 3-1 a Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. El conjunto rimense empezó ganando con un penal que convirtió Martín Távara; sin embargo, los blanquiazules le dieron vuelta gracias a un doblete de Eryc Castillo y otro de Paolo Guerrero. Al término del primer tiempo, las cámaras se fueron con Yoshimar Yotún, ya que perdió los papeles contra Jesús Castillo en la mitad de la cancha.

El volante blanquiazul se encontraba conversando con Felipe Vizeu. Sorpresivamente, apareció Yotún, quien no ha sido titular en este compromiso, para encararlo y decirle de todo. Sin embargo, fue detenido por algunos jugadores de Alianza Lima.

Yoshimar Yotún enfureció con Jesús Castillo en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

Paolo Guerrero fue uno de los primeros en acercarse a Yoshimar Yotún y atajarlo para que la situación con Jesús Castillo no pase a mayores. De inmediato, Carlos Zambrano se acercó para conversar con él y guarde la cordura. Del mismo modo, el árbitro Kevin Ortega le pidió que se calmara.

