Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación
El exjefe de la Diviac, conocido por liderar investigaciones contra redes de corrupción de altos funcionarios, anunció que competirá en las elecciones del 2026 con el partido del exrector de la UNI Alonso López Chau.
Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), confirmó este martes que postulará al Congreso de la República con el partido Ahora Nación. La agrupación, liderada por el exrector de la UNI, Alonso López Chau, será la plataforma con la que el coronel en retiro buscará ingresar al Parlamento en las elecciones generales del 2026.
