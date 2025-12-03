Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Colchado postulará con el número 1 para senador por Lima. Foto. composición LR

Colchado postulará con el número 1 para senador por Lima. Foto. composición LR

Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), confirmó este martes que postulará al Congreso de la República con el partido Ahora Nación. La agrupación, liderada por el exrector de la UNI, Alonso López Chau, será la plataforma con la que el coronel en retiro buscará ingresar al Parlamento en las elecciones generales del 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo...