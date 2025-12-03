HOYSuscripcion LR Focus

Política

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

El exjefe de la Diviac, conocido por liderar investigaciones contra redes de corrupción de altos funcionarios, anunció que competirá en las elecciones del 2026 con el partido del exrector de la UNI Alonso López Chau.

Colchado postulará con el número 1 para senador por Lima. Foto. composición LR
Colchado postulará con el número 1 para senador por Lima. Foto. composición LR

Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), confirmó este martes que postulará al Congreso de la República con el partido Ahora Nación. La agrupación, liderada por el exrector de la UNI, Alonso López Chau, será la plataforma con la que el coronel en retiro buscará ingresar al Parlamento en las elecciones generales del 2026.

Noticia en desarrollo...

