Programa una cita, incluso para el mismo día, previo pago de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Pagalo.pe | Foto: Migraciones. | Foto: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha habilitado cerca de 100.000 citas para la emisión del pasaporte electrónico durante diciembre en todo el país. Según la entidad, los usuarios pueden acceder a una atención, incluso para el mismo día, sin necesidad de recurrir a intermediarios.

Para iniciar el trámite, los ciudadanos deben realizar el pago de S/120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 e ingresando el DNI del beneficiario. Una vez efectuado el pago, la cita debe reservarse en la web oficial: https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe.

Principales sedes y recomendaciones para realizar el trámite de pasaporte

Migraciones cuenta con 31 puntos de atención ubicados en 20 regiones y el Callao, con horarios que varían según cada sede. Estos pueden verificarse en la plataforma institucional: https://www.gob.pe/institucion/migraciones/sedes.

La central con mayor demanda es la Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) Surco, en el C.C. Jockey Plaza, donde se han habilitado más de 20.000 citas adicionales para lo que resta del año. A nivel nacional, en lo que va del 2025 se han emitido más de 710.000 pasaportes electrónicos, con 100.000 expedidos en esta ubicación, 70.000 en el Centro MAC Comas y 50.000 en el Centro MAC Lima Sur. En regiones, destacan Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín y Cusco.

Migraciones les recuerda a los usuarios que el día de la cita deberán presentar su último DNI en buen estado. Además, exhortó a no contratar a terceros para realizar el trámite, pues ello podría comprometer información personal.

