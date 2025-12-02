HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
EN VIVO

Atacan a candidato presidencial Rafael Belaunde | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La entidad informó que los usuarios pueden acceder a citas inmediatas y realizar el trámite sin intermediarios, siempre que cumplan con los requisitos y reserven a través de la plataforma oficial.

Programa una cita, incluso para el mismo día, previo pago de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Pagalo.pe
Programa una cita, incluso para el mismo día, previo pago de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Pagalo.pe | Foto: Migraciones. | Foto: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha habilitado cerca de 100.000 citas para la emisión del pasaporte electrónico durante diciembre en todo el país. Según la entidad, los usuarios pueden acceder a una atención, incluso para el mismo día, sin necesidad de recurrir a intermediarios.

Para iniciar el trámite, los ciudadanos deben realizar el pago de S/120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 e ingresando el DNI del beneficiario. Una vez efectuado el pago, la cita debe reservarse en la web oficial: https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Taxista muere tras ser golpeado por sus hermanos por disputa de vivienda heredada en Manchay: familia exige justicia

lr.pe

Principales sedes y recomendaciones para realizar el trámite de pasaporte

Migraciones cuenta con 31 puntos de atención ubicados en 20 regiones y el Callao, con horarios que varían según cada sede. Estos pueden verificarse en la plataforma institucional: https://www.gob.pe/institucion/migraciones/sedes.

La central con mayor demanda es la Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) Surco, en el C.C. Jockey Plaza, donde se han habilitado más de 20.000 citas adicionales para lo que resta del año. A nivel nacional, en lo que va del 2025 se han emitido más de 710.000 pasaportes electrónicos, con 100.000 expedidos en esta ubicación, 70.000 en el Centro MAC Comas y 50.000 en el Centro MAC Lima Sur. En regiones, destacan Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín y Cusco.

Migraciones les recuerda a los usuarios que el día de la cita deberán presentar su último DNI en buen estado. Además, exhortó a no contratar a terceros para realizar el trámite, pues ello podría comprometer información personal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Migrantes en Tacna ingresaron a complejo fronterizo peruano burlando seguridad

Migrantes en Tacna ingresaron a complejo fronterizo peruano burlando seguridad

LEER MÁS
Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de la localidad de Iñapari, en Madre de Dios

Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de la localidad de Iñapari, en Madre de Dios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP

LEER MÁS
Fuerte temblor en Bellavista HOY, 2 de diciembre: ¿en qué lugar se produjo el sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

Fuerte temblor en Bellavista HOY, 2 de diciembre: ¿en qué lugar se produjo el sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Taxista muere tras ser golpeado por sus hermanos por disputa de vivienda heredada en Manchay: familia exige justicia

Taxista muere tras ser golpeado por sus hermanos por disputa de vivienda heredada en Manchay: familia exige justicia

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

LEER MÁS
Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Sociedad

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

Capturan a tiktoker ligada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua: estaría implicada en ataque a bus de empresa San Germán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025