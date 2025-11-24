Barcelona vs Chelsea EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 5 de la Champions League?

Barcelona vs Chelsea se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 25 de noviembre por la fecha 5 de la Champions League 2025-2026. El partido entre blaugranas y londinenses se disputará en el estadio Stamford Bridge, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN para todo Sudamérica y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de sumar en el campeonato. Por un lado, los dirigidos por Enzo Maresca están en la duodécima posición con siete puntos. Por otro lado, los culés suman las mismas unidades, aunque una casilla por encima de sus rivales de turno.

Barcelona vs Chelsea: ficha del partido

Partido Barcelona vs Chelsea ¿Cuándo? Martes 25 de noviembre del 2025 ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus Premium ¿Dónde? Stamford Bridge

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona vs Chelsea por la fecha 5 de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Chelsea?

Barcelona vs Chelsea, por la quinta jornada de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Dónde ver Barcelona vs Chelsea online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones Barcelona vs Chelsea

Barcelona : Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski.

: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski. Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Joao Pedro, Jamie Gittens; Tyrique George.

Últimos resultados de Barcelona vs Chelsea en Champions

En duelos por Champions League ambos conjuntos están parejos: un triunfo para el Chelsea, otro para el Barcelona y una igualdad.