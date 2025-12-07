HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

El 'Pipo' se va de Alianza Lima, tras un final de temporada para el olvido. El técnico fue duramente cuestionado en el Torneo Clausura y en los Playoffs de la Liga 1.

Néstor Gorosito dejó de ser entrenador de Alianza Lima. Foto: composición LR/ Alianza Lima
El final de una era. Néstor Gorosito no va más en Alianza Lima luego de la dura eliminación ante Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1. El experimentado técnico no cumplió con las expectativas y falló reiteradamente en los cambios o en el replanteo de partidos. El comunicado es claro: Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su apoyo con nosotros. Le deseamos el mejor de lo éxitos".

El 'barco' se terminó hundiendo por los malos resultados acomodados y los problemas en la interna. Alianza Lima comenzó bien el año sorprendiendo en la preliminares de la Copa Libertadores e incluso hicieron un buen papel en Copa Sudamericana. No obstante, el Torneo Clausura y quedar fuera de la pelea por 'Perú 2' pasaron factura.

PUEDES VER: Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

lr.pe

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito mediante comunicado de prensa

Los Blanquiazules fueron directos en el comunicado y agradecieron el esfuerzo de Gorosito en el club aliancista. "Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vinculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Por ende, el club hará efectiva la clausula de salida estipulada para esta decisión", reveló el comunicado en las redes sociales de Alianza Lima.

Durante su gestión, acumuló un total de 55 encuentros, logrando 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas en competiciones como Liga1, CONMEBOL Libertadores y Sudamericana. A pesar de haber renovado su contrato hasta 2026, ahora deberá negociar su salida con la directiva del equipo.

larepublica.pe

PUEDES VER: Pablo Ceppelini realiza gestos polémicos hacia hinchas de Alianza Lima tras caer derrotado frente a Sporting Cristal

lr.pe

Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima en su salida de Matute

No fue la despedida que soñó, pero le tocó así. El histórico '9' de Alianza Lima jugó un buen partido, aunque no pudo evitar la eliminación ante Sporting Cristal. El penal lo pateó bien y dejó la piel en el campo. El ‘Pirata’ firmó autógrafos, se tomó fotos, pero evitó dar declaraciones. "No puedo hablar", aclaró Barcos en el programa Fútbol en América.

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

Alianza Lima - Osasco por el Mundial de Clubes de vóley 2025: fecha, hora y canal TV confirmado para ver el debut de las blanquiazules

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

[ATV, En Vivo] Final Perú vs Venezuela HOY por la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos

Voleibolista venezolana reveló por qué no pudo jugar con la selección peruana en los Juegos Bolivarianos 2025: "Lo pensé por mucho tiempo"

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Alianza Lima perdió por penales ante Sporting Cristal y será Perú 4 en la Copa Libertadores

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

FIFA cambió de grupo a Argentina en el Mundial 2026: la regla que desencadenó esta modificación en pleno sorteo

