El final de una era. Néstor Gorosito no va más en Alianza Lima luego de la dura eliminación ante Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1. El experimentado técnico no cumplió con las expectativas y falló reiteradamente en los cambios o en el replanteo de partidos. El comunicado es claro: Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su apoyo con nosotros. Le deseamos el mejor de lo éxitos".

El 'barco' se terminó hundiendo por los malos resultados acomodados y los problemas en la interna. Alianza Lima comenzó bien el año sorprendiendo en la preliminares de la Copa Libertadores e incluso hicieron un buen papel en Copa Sudamericana. No obstante, el Torneo Clausura y quedar fuera de la pelea por 'Perú 2' pasaron factura.

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito mediante comunicado de prensa

Los Blanquiazules fueron directos en el comunicado y agradecieron el esfuerzo de Gorosito en el club aliancista. "Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vinculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Por ende, el club hará efectiva la clausula de salida estipulada para esta decisión", reveló el comunicado en las redes sociales de Alianza Lima.

Durante su gestión, acumuló un total de 55 encuentros, logrando 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas en competiciones como Liga1, CONMEBOL Libertadores y Sudamericana. A pesar de haber renovado su contrato hasta 2026, ahora deberá negociar su salida con la directiva del equipo.

Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima en su salida de Matute

No fue la despedida que soñó, pero le tocó así. El histórico '9' de Alianza Lima jugó un buen partido, aunque no pudo evitar la eliminación ante Sporting Cristal. El penal lo pateó bien y dejó la piel en el campo. El ‘Pirata’ firmó autógrafos, se tomó fotos, pero evitó dar declaraciones. "No puedo hablar", aclaró Barcos en el programa Fútbol en América.

