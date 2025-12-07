➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de diciembre, según Jhan Sandoval

HOYSuscripcion LR Focus

Este domingo 7 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, domingo 7 de diciembre?

Aries

La persona que te interesa aún mezcla el presente con hechos pasados, lo que la lleva a desconfiar de tus intenciones y argumentos. No apresures nada y deja que con el tiempo te conozca.

Tauro

El acercamiento de esa persona te ha generado muchos cuestionamientos, es posible que decidas tomar distancia, no obstante, conviene que seas claro para que entienda tu posición.

Géminis

No permitas que los celos te hagan perder el control, podrías llevar a extremos situaciones que se aclararían dialogando. De ti depende cambiar esta situación y conservar el equilibrio.

Cáncer

La reflexión y el análisis te hará ver el daño que le hace a un ser querido tu actitud distante. Hoy recapacitarás en tus errores y buscarás aclarar malos entendidos, volverá la armonía.

Leo

Buscarás devolver el apoyo que has estado recibiendo de tus seres queridos. Algunos detalles serían materiales y otras expresiones de gratitud y afecto, hoy fortalecerás tus lazos familiares.

Virgo

Recibirás la comunicación inesperada de amigos o familiares, lo que te sacaría de las actividades que habías programado. A pesar del cambio, te hará bien despejar tu mente y relajarte. 

Libra

Tus ánimos empiezan a ser otros, tendrás más disposición al diálogo y buscarás a esa persona con la que habías tenido tantas diferencias. Tu actitud será comprensiva e inclinada a conciliar.

Escorpio

Una persona de carácter te ayudará con sus consejos a sanar todas esas heridas que han estado afectando tu vida emocional. Recuperas autoestima y esa seguridad que te caracteriza.

Sagitario

Empiezas a reconocer lo turbulento de esa situación emocional. Hoy decidirás alejarte de esa persona hasta recuperar el control de tus emociones. Solo así te conducirás por lo correcto.

Capricornio

No debes asumir una postura tan flexible frente a alguien que impone sus ideas y prejuicios. Estarías permitiendo un sometimiento incómodo. Es el momento de reflexionar y cambiar.

Acuario

Recibirás la colaboración del entorno para realizar los cambios y mejoras que deseabas en el hogar. Te quedará un tiempo libre y lo invertirás en el descanso, será un día tranquilo y satisfactorio.

Piscis

No tomes a la ligera esa situación de conflicto que vive tu entorno, los problemas no se resuelven solos y será necesario mayor compromiso de tu parte. Solo así se evitarán mayores divisiones.

