Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Alineaciones Alianza Lima vs ADT Tarma por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito sorprendió al dejar afuera de la convocatoria a varias de sus figuras para el partido contra ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima y ADT luchan por acercarse a los primeros lugares del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Alianza Lima/Liga 1
Luego del triunfo contra la Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana, Alianza Lima ya piensa en su próximo partido contra ADT Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Néstor Gorosito, que buscará acercarse a los líderes Sporting Cristal y Universitario, no tiene margen de error en la competición y necesita una victoria este sábado 16 de agosto en Matute.

El equipo íntimo tendrá que realizar una serie de modificaciones en su equipo titular. La gran baja para este compromiso será el goleador Paolo Guerrero, quien se lesionó en el duelo contra el cuadro ecuatoriano y estará alejado de los campos de juego algunas semanas. Por otra parte, no se descarta que 'Pipo' mueva el medio campo.

Alineaciones de Alianza Lima y ADT por Torneo Clausura 2025

Pensando en la revancha contra la U. Católica en Quito, los blanquiazules la darían descanso a jugadores como Fernando Gaibor, Hernán Barcos y Carlos Zambrano. Nombres como los de Gaspar Gentile, Gianfranco Chávez, Matías Succar y Jesús Castillo se perfilan para estar desde el arranque en el Alejandro Villanueva.

  • Alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Piero Cari, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Alan Cantero, Matías Succar.
  • Alineación de ADT: Carlos Grados; Gu Rum Choi. Jhair Soto, Gustavo Dulanto; D'Alessandro Montenegro, John Narvaez, Ademar Robles, Victor Cedrón, Joao Rojas; Mauro Da Luz, Adrián Fernández.

Bajas de Alianza Lima contra ADT

Néstor Gorosito decidió citar a 20 jugadores para el duelo frente al 'Vendaval celeste'. Entre los grandes ausentes destacan Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo y Piero Cari.

Convocados de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

A diferencia de su desempeño en el plano internacional, Alianza Lima no mostró su mejor versión en el arranque del Torneo Clausura 2025. Los victorianos se ubican en la quinta casilla con 8 unidades y no pueden dejar más puntos en el camino.

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal51113
2. Universitario5713
3. Cusco FC4712
4. Deportivo Garcilaso549
5. Alianza Lima508
6. Sport Huancayo507
7. Alianza Atlético506
8. ADT4-26
9. Los Chankas4-46
10. Cienciano515
11. Binacional405
12. Juan Pablo II5-25
13. Melgar5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC5-34
17. Sport Boys5-54
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC4-41
