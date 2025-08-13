Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Alianza Lima se enfrenta a Universidad Católica, en 'Matute', por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El popular equipo de la Liga 1 parte ligeramente como favorito, tras el batacazo ante Gremio y Boca Juniors. Sin embargo, algunos hinchas aliancista se sorprendieron al ver a Burlamaqui en el once titular de Gorosito. Sin duda, hasta hoy, el partido más importante en la carrera del joven volante.

Por este motivo, en Al Ángulo de Movistar Deportes, el exfutbolista Diego Penny analizó la inclusión de Burlamaqui en el once titular de Alianza Lima ante el aguerrido cuadro ecuatoriano. El 'Pipo' detectó algunos detalles que se darán en el partido de hoy y decidió adelantarse a la jugada, según Diego Penny.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Burlamaqui en el equipo titular por Copa Sudamericana?

La experiencia del técnico aliancista puede ser clave al momento de plantear la estrategia en el vital duelo. "Néstor Gorosito tiene en su cabeza que Alianza Lima se va a defender con la pelota. Si lo pone a Burlamaqui que no tiene tanta marca, es porque piensa que van a tener 60% la pelota y ellos van a defenderse", reveló en 'Al Ángulo'.

No obstante, la recordada figura de Sporting Cristal lanzó una advertencia sobre el arriesgado planteamiento de Gorosito. "Romo habló del poderío ofensivo que tiene la U. Católica y yo digo que Gaibor y Peña tendrán que realizar un importante recorrido para atrás. Además, Burlamaqui tendrá que tirarse al piso para cortar porque no hay un mediocampista que corte ni haga las coberturas. Será complicado", explicó el actual comentarista de Movistar Deportes.

Alineaciones de Alianza Lima y U. Católica por Copa Sudamericana 2025

Este sería el once titular de los íntimos para recibir a Universidad Católica. Sergio Peña y Fernando irán al medio campo, mientras que Paolo Guerrero liderará el ataque.

Guillermo Viscarra, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

El técnico Diego Martínez apostaría por el siguiente equipo.

Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue, Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, José Fajardo y Byron Palacios.

¿A qué hora juega Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.