Conmebol resaltó maravillosa jugada de Kevin Quevedo e hinchas de Alianza Lima alucinan: "Igualito a Cristiano Ronaldo"
¿Cristiano Ronaldo reencarnó en Kevin Quevedo? El atacante se lució con una sensacional pirueta en la victoria de Alianza Lima ante la U. Católica de Ecuador y los fanáticos
Alianza Lima se hizo fuerte en Matute y venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con un doblete de Alan Cantero, los blanquiazules lograron un importante triunfo que les da cierta ventaja para el partido de vuelta. Una de las figuras del compromiso fue Kevin Quevedo. El atacante fue desequilibrante, peligroso y casi anota un golazo durante los 90 minutos del encuentro.
En una jugada aislada, Quevedo mostró su talento con el balón y 'bailó' a su rival en una esquina del campo de juego. Este momento se volvió viral porque los hinchas lo compararon con una pirueta de lujo de Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United.
Kevin Quevedo se luce con jugada similar a la Cristiano Ronaldo
¿Eres tú, 'CR7'? Kevin Quevedo se llevó a su contrincante a un lado de la cancha. Al tener un espacio limitado, soltó algunos lujos para confundirlo y finalmente, dio un pase del desprecio para el área rival.
La jugada dio la vuelta al mundo y la propio Conmebol la resaltó en sus redes sociales. "Flow, flow, flow. Quevedo haciendo lo impensado". Además, en redes sociales, lo compararon con Cristiano. "Casi le sale igualito a 'CR7'", "A lo 'CR7'" y "Vibras similares a Cristiano", fueron algunas reacciones en redes sociales.
¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?
El encuentro de vuelta para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Perú) en la ciudad de Quito. El equipo que se imponga en esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.