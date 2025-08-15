La derrota de Universitario ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores ha dejado algunas incidencias polémicas que siguen siendo analizadas. Una de ellas es el primer penal que le cobraron a la 'U' a los primeros minutos de juego tras una falta de Matías Di Benedetto a Vitor Roque. Tras ello, el árbitro Facundo Tello no dudó en decretar la pena máxima y amonestar al defensor. Esta acción fue comparada por Jorge Zúñiga, Presidente de Aliancistas por el Perú, con una jugada similar ocurrida en el 2024 entre el cuadro crema y Cienciano por el Torneo Apertura, la cual no fue sancionada.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente de la asociación de inversores Aliancistas por el Perú (ex Fondo Blanquiazul) compartió un video en el que se recopilan ambas jugadas y cuestionó el arbitraje peruano, ya que, a pesar de la similitud de la jugada, en la Liga 1 no se sancionó penal.

Directivo de Alianza Lima cuestiona arbitraje peruano en jugadas de Universitario

El dirigente aseguró que existen claras diferencias entre ambos torneos, no solo por el nivel de los clubes o por los triunfos, sino también por los arbitrajes.

"Existe una diferencia evidente entre los partidos de la Liga 1 Te Apuesto y los encuentros de los torneos internacionales organizados por Conmebol. El nivel de los equipos, los arbitrajes, los triunfos", escribió en la mencionada red social.

Jorge Zúñiga recordó jugada ocurrida en el Universitario vs Cienciano en 2024

La otra jugada compartida por Zúñiga ocurrió en mayo del 2024 en el partido entre la 'U' y el Papá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la penúltima jornada del Torneo Apertura. A pesar de que Kevin Ortega fue a revisar la jugada en el VAR, consideró que no había penal. La polémica acción se dio en el tiempo agregado. Finalmente, Universitario se terminó llevando ese torneo corto, en una apretada definición con Sporting Cristal, a quien se impuso por diferencia de goles.