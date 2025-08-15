HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Deportes

Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

Jorge Zúñiga, Presidente de Aliancistas por el Perú, hizo una contundente comparación entre el penal cobrado a Palmeiras en la goleada 4-0 ante Universitario y una jugada similar en la Liga 1 que no fue sancionada.

Jorge Zúñiga cuestionó el arbitraje peruano tras el Universitario vs Palmeiras. Foto: composición LR/captura de L1 MAX/captura de ESPN
Jorge Zúñiga cuestionó el arbitraje peruano tras el Universitario vs Palmeiras. Foto: composición LR/captura de L1 MAX/captura de ESPN

La derrota de Universitario ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores ha dejado algunas incidencias polémicas que siguen siendo analizadas. Una de ellas es el primer penal que le cobraron a la 'U' a los primeros minutos de juego tras una falta de Matías Di Benedetto a Vitor Roque. Tras ello, el árbitro Facundo Tello no dudó en decretar la pena máxima y amonestar al defensor. Esta acción fue comparada por Jorge Zúñiga, Presidente de Aliancistas por el Perú, con una jugada similar ocurrida en el 2024 entre el cuadro crema y Cienciano por el Torneo Apertura, la cual no fue sancionada.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente de la asociación de inversores Aliancistas por el Perú (ex Fondo Blanquiazul) compartió un video en el que se recopilan ambas jugadas y cuestionó el arbitraje peruano, ya que, a pesar de la similitud de la jugada, en la Liga 1 no se sancionó penal.

PUEDES VER: 'Será jugador de Perú por 10 años': Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

Directivo de Alianza Lima cuestiona arbitraje peruano en jugadas de Universitario

El dirigente aseguró que existen claras diferencias entre ambos torneos, no solo por el nivel de los clubes o por los triunfos, sino también por los arbitrajes.

"Existe una diferencia evidente entre los partidos de la Liga 1 Te Apuesto y los encuentros de los torneos internacionales organizados por Conmebol. El nivel de los equipos, los arbitrajes, los triunfos", escribió en la mencionada red social.

PUEDES VER: Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: 'No vengan con jóvenes'

lr.pe

Jorge Zúñiga recordó jugada ocurrida en el Universitario vs Cienciano en 2024

La otra jugada compartida por Zúñiga ocurrió en mayo del 2024 en el partido entre la 'U' y el Papá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la penúltima jornada del Torneo Apertura. A pesar de que Kevin Ortega fue a revisar la jugada en el VAR, consideró que no había penal. La polémica acción se dio en el tiempo agregado. Finalmente, Universitario se terminó llevando ese torneo corto, en una apretada definición con Sporting Cristal, a quien se impuso por diferencia de goles.

Notas relacionadas
'La Cobra' expresa su desazón tras la derrota de Universitario ante Palmeiras en la Copa Libertadores: ''Me siento mal''

'La Cobra' expresa su desazón tras la derrota de Universitario ante Palmeiras en la Copa Libertadores: ''Me siento mal''

LEER MÁS
Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

LEER MÁS
Galván y su fuerte reacción en vivo contra Williams Riveros en tercer gol de Palmeiras ante Universitario: "Pero marca, no mires la pelota"

Galván y su fuerte reacción en vivo contra Williams Riveros en tercer gol de Palmeiras ante Universitario: "Pero marca, no mires la pelota"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en banca a figura de Universitario en goleada ante Palmeiras: "El tipo terco de la selección"

Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en banca a figura de Universitario en goleada ante Palmeiras: "El tipo terco de la selección"

LEER MÁS
Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

Reimond Manco despotricó contra jugador de Universitario tras goleada de Palmeiras: "Faltaba que se pare y aplauda al delantero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota