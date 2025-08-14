HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Fútbol Peruano

Canal confirmado del Alianza Lima versus ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Después de vencer 2-0 a la U. Católica de Ecuador, Alianza Lima recibirá a ADT en busca de recuperar terreno en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima y ADT se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/difusión
Alianza Lima y ADT se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima atraviesa un buen momento tras vencer 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. A pesar de la alegría, los blanquiazules deben pasar rápido de página, ya que se medirán ante ADT en un duelo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, este sábado 16 de agosto. Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan de un triunfo para recomponerse en el campeonato peruano.

La realidad de Alianza en el plano internacional y local son muy opuestas. Por el momento, en la Liga 1, son quintos con 8 unidades. Por ello, una victoria ante los tarmeños los meterá en la pelea por los primeros lugares. El compromiso lo podrás seguir por L1 Max.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: Te amo

lr.pe

Canal de TV del Alianza Lima versus ADT

El canal de TV para ver el Alianza Lima versus ADT será L1 Max en todo el Perú. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz

Dónde ver ONLINE Alianza Lima ante ADT

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Alianza Lima versus ADT. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

PUEDES VER: Será jugador de Perú por 10 años: Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra ADT?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima versus ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 8.00 p. m.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

Próximos partidos de Alianza Lima y ADT

Luego de jugar la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, los íntimos se verán las caras contra la U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. Por su parte, ADT se enfrentará a Melgar y Atlético Grau.

Notas relacionadas
Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

Eryc Castillo lanza advertencia a los hinchas de Alianza Lima: "En Quito va a ser un partido muy diferente"

LEER MÁS
André Carrillo no descarta llegar a Universitario tras 'coqueteos' en el pasado: "Soy hincha de Alianza Lima, pero..."

André Carrillo no descarta llegar a Universitario tras 'coqueteos' en el pasado: "Soy hincha de Alianza Lima, pero..."

LEER MÁS
Sergio Peña señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que la 'rompieron' en triunfo por Copa Sudamericana: "Así quisiéramos estar todos"

Sergio Peña señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que la 'rompieron' en triunfo por Copa Sudamericana: "Así quisiéramos estar todos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Llegó el '9' a Sporting Cristal: brasileño Felipe Vizeu fue presentado como nuevo fichaje para el Torneo Clausura

Llegó el '9' a Sporting Cristal: brasileño Felipe Vizeu fue presentado como nuevo fichaje para el Torneo Clausura

LEER MÁS
Sergio Peña señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que la 'rompieron' en triunfo por Copa Sudamericana: "Así quisiéramos estar todos"

Sergio Peña señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que la 'rompieron' en triunfo por Copa Sudamericana: "Así quisiéramos estar todos"

LEER MÁS
Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Fútbol Peruano

Entradas Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025: hora, canal y alineaciones

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota