Alianza Lima atraviesa un buen momento tras vencer 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. A pesar de la alegría, los blanquiazules deben pasar rápido de página, ya que se medirán ante ADT en un duelo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, este sábado 16 de agosto. Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan de un triunfo para recomponerse en el campeonato peruano.

La realidad de Alianza en el plano internacional y local son muy opuestas. Por el momento, en la Liga 1, son quintos con 8 unidades. Por ello, una victoria ante los tarmeños los meterá en la pelea por los primeros lugares. El compromiso lo podrás seguir por L1 Max.

Canal de TV del Alianza Lima versus ADT

El canal de TV para ver el Alianza Lima versus ADT será L1 Max en todo el Perú. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz

Dónde ver ONLINE Alianza Lima ante ADT

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Alianza Lima versus ADT. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra ADT?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima versus ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

Próximos partidos de Alianza Lima y ADT

Luego de jugar la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, los íntimos se verán las caras contra la U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. Por su parte, ADT se enfrentará a Melgar y Atlético Grau.