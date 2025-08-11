Carlos Zambrano hizo su regreso al fútbol peruano hace un par de años tras su paso por Boca Juniors. Desde ese entonces, el actual futbolista de Alianza Lima ha pisado varios campos de juego no solo en la capital, sino también en provincia. En una entrevista reciente, el popular 'León' nombró al mejor estadio en el que ha jugado en Perú. Para sorpresa de muchos, este recinto no se ubica en Lima.

El central de la selección peruana se sinceró y manifestó que el césped del Estadio Las Américas, ubicado en Huamanga y hoy sede oficial de Ayacucho FC en la Liga 1, es el mejor en el que ha jugado hasta el momento en el torneo nacional.

Carlos Zambrano elogió al estadio de Ayacucho FC: "Es lindo de jugar"

Pese a los elogios, el 'Káiser' remarcó que al Estadio Las Américas, así como a los otros recintos de provincia, aún le falta mejorar el tema de los camerinos.

"El campo de fútbol de Ayacucho FC fue el mejor campo del Perú que he jugado hoy en día, está una alfombra y es lindo de jugar, pero a nivel de camerinos, en provincia no están aptos para recibir a equipos de Primera", declaró en una entrevista para Radio Ovación.

El fútbol profesional regresará a Huamanga después de varios años. Foto: Gobierno Regional de Ayacucho

Como se recuerda, este estadio fue inaugurado el pasado 30 de julio en el partido entre Ayacucho FC y Sport Boys por la jornada 3 del Torneo Clausura. Antes de esa fecha, Los Zorros eran locales en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles, situado en Huanta.

Características del Estadio Las Américas, recinto de Ayacucho FC

El anuncio oficial sobre la apertura de este estadio fue realizado hace unas semanas por Eduardo Huacoto Díaz, gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho. Este establecimiento cuenta con grass natural, torres de iluminación, una zona VIP, cabinas de transmisión, capacidad para albergar a 6,400 espectadores, entre otras cosas.