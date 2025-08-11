HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Zambrano respondió fuerte al pedido de Universitario para cambiar fecha del clásico por el Torneo Clausura: "Es una tontería"

El defensor de Alianza Lima se refirió a la solicitud de Universitario de modificar el día del clásico y dejó un fuerte mensaje. Los 'compadres' se medirán por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. Foto: composición LR/Liga 1
Alianza Lima y Universitario están próximos a disputar una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los 'compadres' se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura el domingo 24 de agosto en el Monumental y el resultado podría marcar el rumbo de cada uno en el certamen. Luego de que la Liga 1 hiciera oficial la programación de esa jornada, desde la 'U' se mostraron en contra y alegaron que tendrán poco tiempo para preparar ese partido, ya que días antes se enfrentarán a Palmeiras por la vuelta de la Copa Libertadores. Por ello, solicitaron aplazar o postergar el duelo; sin embargo, la petición fue rechazada. Uno de los que se refirió a este tema fue Carlos Zambrano.

El popular 'León' dio una entrevista a Radio Ovación y se opuso a este pedido por parte de Universitario, alegando que si la Liga de Fútbol Profesional ha establecido esa fecha, se debe acatar. Además, argumentó que cuando Alianza Lima disputó varios encuentros seguidos (entre Copa Libertadores, Sudamericana y Liga 1) no hubo quejas.

PUEDES VER: Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Torneo Clausura: 'Seguro todo cambiará'

lr.pe

Carlos Zambrano se pronunció sobre el clásico ante Universitario

"Para mí es una tontería lo que están reclamando. Hay que acatar lo que hay, creo que nunca se jugó un clásico un lunes. A la vez se le entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia", declaró.

El 'Káiser' recordó que el cuadro íntimo viene disputando partidos desde enero por el certamen continental y enfatizó que, pese a la prontitud de todos los cotejos, siempre jugaron sin reclamar.

"Nosotros desde enero venimos jugando seguido y es lo que toca. A nosotros nos tocó jugar sin descanso. No sé en qué quedará ese show", acotó Zambrano, quien se perderá el siguiente partido de Alianza Lima contra U. Católica por la Copa Sudamericana debido a que fue expulsado ante Gremio.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

Día, hora y canal de TV del clásico entre Universitario y Alianza Lima

Este nuevo clásico está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon a partir de las 5.30 p. m. (hora de Perú). La transmisión estará a cargo de la señal de GOLPERU.

