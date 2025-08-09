Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima
¡Melgar se arma! El conjunto arequipeño, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, concretó la llegada de futbolista que no tuvo muchos minutos en Alianza Lima.
Melgar sumó su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2025. Se trata de Jhamir D' Arrigo, futbolista que no ha tenido muchos minutos en Alianza Lima y probará suerte en otro club para esta segunda mitad de temporada. El conjunto blanquiazul ya se despidió de él y, de acuerdo al periodista Kevin Pacheco, su futuro está en Arequipa junto con Juan Reynoso.
Noticia en desarrollo...