TikToker pregunta a los hinchas del Palmeiras cómo quedará la llave de los octavos de final ante Universitario: ''Era el rival más fácil''

Hinchas del Palmeiras se muestran confiados en una victoria ante Universitario en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, anticipando resultados favorables en ambos partidos.

Hinchas del Palmeiras se muestran confiados previo al duelo por Copa Libertadores ante Universitario.
Hinchas del Palmeiras se muestran confiados previo al duelo por Copa Libertadores ante Universitario. | Foto: composición LR/TikTok - lachuquifc

A pocos días de que Universitario juegue el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 contra uno de los favoritos de la competición continental, una tiktoker salió a conversar con los hinchas del cuadro brasileño sobre sus expectativas de cómo quedará la eliminatoria entre los cremas y el 'Verdão'.

Hinchas del Palmeiras auguran una victoria cómoda ante Universitario

Al consultarle a los hinchas de Palmeiras, estos no dudaron en elegir quién es el claro favorito para llevarse tanto el partido de ida como el de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Entre los entrevistados, la mayoría daba al equipo brasileño como el principal candidato para llevarse los dos partidos, tanto en Lima como en São Paulo, respectivamente.

PUEDES VER: Las 3 claves que Jorge Fossati debe aprovechar para que Universitario derrote a Palmeiras en Copa Libertadores

En cuanto a los comentarios de los aficionados brasileños, uno de ellos mencionó que el cuadro dirigido por Jorge Fossati era más accesible entre todos los equipos disponibles en los octavos de final de la Copa Libertadores: "Era el rival más fácil de los que estaban ahí", comentó, lo que provocó una avalancha de reacciones entre los hinchas de Universitario en la cuenta oficial de la tiktoker.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Universitario ante la confianza plena de los aficionados del Palmeiras?

La presencia de los hinchas cremas se hizo notar en TikTok y se refirieron a la gran confianza de los brasileños como la clave para dar la gran sorpresa en la Copa Libertadores: "Ya se sienten ganadores los brasileños, mejor para nosotros", "Jajajaja, nos gusta que sean soberbios", "Hay que mandarles un polo de Alianza a los de Palmeiras". Por otro lado, también hubo un sector de hinchas peruanos que apoya a Palmeiras: "Todo el Perú con el Palmeiras", "El Perú te apoya, Palmeiras", comentaron para avivar la previa del partido de ida.

PUEDES VER: DT de Palmeiras rompió su silencio sobre su futuro previo a crucial partido contra Universitario: "Jamás seré un problema para el club"

¿Cuándo será el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario y Palmeiras?

El partido de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Universitario de Deportes y Palmeiras se jugará el jueves 14 de agosto a las 7:30 p. m., hora peruana, en el estadio Monumental de Ate. El partido de vuelta se llevará a cabo en el Allianz Parque de São Paulo a la misma hora, el 21 de agosto.

Lo más visto
