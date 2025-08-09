Todo listo para el partido entre Universitario de Deportes y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores en el Monumental. El encuentro se disputará este jueves 14. El conjunto dirigido por Jorge Fossati buscará el respaldo de su hinchada para superar a uno de los equipos más fuertes de Brasil y obtener una ventaja de cara al duelo de vuelta.

El conjunto crema ya anunció la venta exclusiva de boletos para Socios Cremas y Adherentes. La ‘U’ vive un buen presente en el Torneo Clausura de la Liga 1, ubicándose tercero en la tabla acumulada. Los merengues jugarán, previo a este duelo, contra Sport Boys.

Precio de las entradas para Universitario contra Palmeiras

Esta es la lista de precios para el Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores:

Norte: S/ 50

Sur: S/ 50

Oriente: S/ 140

Occidente Lateral: S/ 170

Occidente Central: S/ 230

Palco Monumental: S/ 500

Oriente (CONADIS): S/ 112

Occidente (CONADIS): S/ 136

Lista de precios de Universitario vs Palmeiras. Foto: vía X

¿Dónde comprar los boletos de Universitario contra Palmeiras?

Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster, que además brindó algunas recomendaciones para los hinchas que comprarán sus entradas para este duelo: