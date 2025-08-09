HOYSuscripcion LR Focus

Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Fútbol Peruano

Entradas Universitario vs Palmeiras: precio y donde comprar boletos para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

Todo listo para el partido entre Universitario de Deportes y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, este jueves 14 en el Estadio Monumental.

Universitario recibirá la visita de Palmeiras por la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Universitario/difusión
Todo listo para el partido entre Universitario de Deportes y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores en el Monumental. El encuentro se disputará este jueves 14. El conjunto dirigido por Jorge Fossati buscará el respaldo de su hinchada para superar a uno de los equipos más fuertes de Brasil y obtener una ventaja de cara al duelo de vuelta.

El conjunto crema ya anunció la venta exclusiva de boletos para Socios Cremas y Adherentes. La ‘U’ vive un buen presente en el Torneo Clausura de la Liga 1, ubicándose tercero en la tabla acumulada. Los merengues jugarán, previo a este duelo, contra Sport Boys.

Precio de las entradas para Universitario contra Palmeiras

Esta es la lista de precios para el Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores:

  • Norte: S/ 50
  • Sur: S/ 50
  • Oriente: S/ 140
  • Occidente Lateral: S/ 170
  • Occidente Central: S/ 230
  • Palco Monumental: S/ 500
  • Oriente (CONADIS): S/ 112
  • Occidente (CONADIS): S/ 136
Lista de precios de Universitario vs Palmeiras. Foto: vía X

¿Dónde comprar los boletos de Universitario contra Palmeiras?

Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster, que además brindó algunas recomendaciones para los hinchas que comprarán sus entradas para este duelo:

  • Ingresa a la web ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes del horario indicado por el club.
  • Define con anticipación la zona que elegirás y asegúrate de que tu tarjeta esté habilitada para compras en línea.
  • Finaliza la compra en un máximo de 5 minutos para garantizar tus boletos, ya que de lo contrario la operación podría caducar.
