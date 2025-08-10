HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

DT de Palmeiras rompió su silencio sobre su futuro previo a crucial partido contra Universitario: "Jamás seré un problema para el club"

Además, Abel Ferreira se refirió a los insultos por parte de los hinchas tras la eliminación de la Copa de Brasil hace unos días. El siguiente partido de Palmeiras será ante Universitario.

Abel Ferreira tiene contrato con Palmeiras hasta diciembre del 2025. Foto: captura de TV Palmeiras
Abel Ferreira tiene contrato con Palmeiras hasta diciembre del 2025. Foto: captura de TV Palmeiras

Abel Ferreira probablemente atraviesa uno de los momentos más críticos desde su llegada a Palmeiras. Hace unos días, tras la eliminación ante Corinthians de la Copa de Brasil, el técnico fue insultado por los hinchas. La caída ante el Timao generó una avalancha de críticas hacia él y también provocó que este domingo 10, en la previa del duelo ante Ceará, las instalaciones del club fueran atacadas con bombas y petardos. En medio de este panorama, el Verdao sacó una importante victoria y ha logrado calmar las tensiones, aunque la mira ya está puesta en Universitario por la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa tras el triunfo por 2-1 en calidad de local, Abel Ferreira se refirió a todo lo sucedido en los últimos días. Además, habó sobre su futuro.

PUEDES VER: Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: 'Te estoy dando la cara acá'

lr.pe

DT de Palmeiras se refirió a la tensión vivida con los hinchas

"Es difícil explicarle a mis hijas todo lo que ha pasado 3-4 días atrás. Es difícil explicarles el porqué su padre fue agredido por la hinchada, pero es el día del padre y ellas van a saludarme y abrazarme seguramente como siempre lo hacen. Tengo mucha suerte de tener una presidenta como Leila Pereira. Sus empresas tienen mucho éxito porque ella sabe que el fútbol son resultados, pero también sabe que no solamente es victoria, derrota o empate, hay muchas otras cosas que ustedes no ven (...) que es fruto de un trabajo colectivo", manifestó.

Luego, ante la pregunta sobre su continuidad en el Timao, reafirmó su compromiso con el equipo para lo que viene y aseguró que siente mucho por los aficionados y la directiva. No obstante, precisó que su futuro se determinará en el momento oportuno.

"Tengo un cariño grande por el hincha, por Palmeiras y jamás seré un problema dentro del equipo. Mi foco está en el equipo de manera total y absoluta, en ayudar a nuestros jugadores. Es verdad que tenemos una historia juntos y respeto mutuo entre la hinchada y la administración, son 20 millones de hinchas. Ganamos y perdemos juntos sin duda alguna, pero quiero que sepan que mi foco está aquí. Estoy aquí por nuestros jugadores, por este club y por esta camiseta. Esto es lo más importante ahora. Mi futuro será decidido en el momento que tenga que ser decidido y siempre con total y máximo respeto por Palmeiras", declaró.

PUEDES VER: Presidente de Emelec y su rotunda postura sobre si negociará continuidad de Christian Cueva: 'Se ha interiorizado con el club'

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario ante Palmeiras?

El partido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 14 de agosto en el Monumental desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora de Brasil).

