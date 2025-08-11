HOYSuscripcion LR Focus

Presidenta de Palmeiras tomó firme medida sobre futuro de DT Abel Ferreira previo a partido ante Universitario: "Tengo derecho a decidir"

Leila Pereira, mandamás del Verdao, habló sobre Abel Ferreira, quien viene siendo duramente criticado por los hinchas antes del partido ante Universitario por la Copa Libertadores 2025.

Abel Ferreira pasa por un momento complicado en Palmeiras de Sao Paulo. Después de la dura eliminación ante Corinthians por la Copa de Brasil, el DT fue insultado por la hinchada y pidieron su salida inmediata. Por si no fuese suficiente, en la previa del choque ante Ceará, las instalaciones del Verdao fueron violentadas con bombas y petardos. Todo esto ha sucedido en la antesala del transcendental partido ante Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En medio de este panorama, Leila Pereira, presidenta del club, se pronunció.

La mandamás tomó la palabra para asegurar que Palmeiras se encuentra en un momento de reestructuración. Por ello, ha decidido respaldar la continuidad de Abel Ferreira y buscar su renovación hasta fines de la temporada 2027.

PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

lr.pe

Presidenta de Palmeiras habla sobre futuro de Ferreira previo a duelo ante Universitario

"Tengan un poco de paciencia. Hoy presentamos a nuestro noveno refuerzo. Estamos en proceso de reestructuración y, a veces, necesitamos un poco de tiempo para que las cosas salgan como queremos", señaló en un principio.

Además, comentó que le parecen injustas la serie de críticas que ha recibido Abel Ferreira en las últimas semanas. "Paciencia, la afición tiene todo el derecho a criticar, claro que sí. No puedo permitir que se dude de la capacidad de nuestro entrenador, de nuestro cuerpo técnico ni de nuestro trabajo. Esto es inaceptable, sobre todo de un profesional como nuestro entrenador: un ganador, profesional y competente", añadió.

Finalmente, adelantó que buscan extender el contrato del DT brasileño. "Algunos tienen derecho a criticar, pero yo tengo derecho a decidir. Firmaremos el contrato lo antes posible, renovándolo hasta diciembre de 2027. En cuanto tenga el documento firmado, les avisaré", concluyó.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Qué dijo Abel Ferreira sobre su continuidad en Palmeiras?

Al ser consultado sobre su permanencia en el Verdao, reafirmó su dedicación al equipo de cara a lo que viene y manifestó un gran afecto tanto por los seguidores como por la directiva. Sin embargo, aclaró que su futuro se definirá en el momento adecuado.

"Tengo un cariño grande por el hincha, por Palmeiras y jamás seré un problema dentro del equipo. Mi foco está en el equipo de manera total y absoluta, en ayudar a nuestros jugadores. Es verdad que tenemos una historia juntos y respeto mutuo entre la hinchada y la administración, son 20 millones de hinchas. Ganamos y perdemos juntos sin duda alguna, pero quiero que sepan que mi foco está aquí. Estoy aquí por nuestros jugadores, por este club y por esta camiseta. Esto es lo más importante ahora. Mi futuro será decidido en el momento que tenga que ser decidido y siempre con total y máximo respeto por Palmeiras", declaró en conferencia de prensa.

