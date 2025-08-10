HOYSuscripcion LR Focus

Las 3 claves que Jorge Fossati debe aprovechar para que Universitario derrote a Palmeiras en Copa Libertadores

La 'U' sigue invicta en la Liga 1 y ahora se prepara para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el conjunto brasileño es favorito.

Fosatti deberá pulir algunos detalles tácticos para vencer a Palmeiras. Foto: Lr/ESPN
Fosatti deberá pulir algunos detalles tácticos para vencer a Palmeiras. Foto: Lr/ESPN

Universitario derrotó 1-0 a Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, aunque dejó algunas dudas en ofensiva e intensidad del equipo. Los dirigidos por Jorge Fossati siguen invictos en la Liga 1 y ahora deberán pensar en el crucial duelo ante Palmeiras por octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño, protagonista del Mundial de Clubes, parte como favorito en la serie. Sin embargo, los 'cremas' pueden aprovechar 3 claves para dar el golpe del año.

El vigente campeón del fútbol peruano se ilusiona con este prestigioso torneo internacional, pero al frente tendrá un gigante del Brasileirao y excampeón de Copa Libertadores. El 'Nono' Fossati tendrá que meter mano en el 1-3-5-2 y enfocarse en 3 aspectos del juego 'crema' para poner contra las cuerdas a Palmeiras.

PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

lr.pe

¿Cuáles son las 3 claves que debe aprovechar Universitario ante Palmeiras por Copa Libertadores?

La 'U' cuenta con ataque y defensa de experiencia en un modelo consolidado. No es un secreto que Universitario viene jugando hace 3 años con el mismo esquema táctico. Algunas piezas cambian en el once titular, pero mantiene la base. El 1-3-5-2 de Fossati permite que el club 'merengue' sea ordenado, compacto para defender, vertical y rápido para atacar. No obstante, los volantes laterales o carrileros tendrán que tener cuidado al momento de retroceder para no dejar espacios para el contragolpe.

Asimismo, otra virtud que deben aprovechar es la pelota parada en los momentos más críticos. Justamente, el golazo de Jairo Concha ante River Plate surgió de un balón detenido. El 'Nono' trabaja muchas jugadas asiladas para sorprender a su rival. A ello se suma, las dudas que deja Palmeiras.

La tercera clave, pese a que el elenco mundialista se encuentra en los primeros lugares del Brasileirao, fue inesperada eliminación por los octavos de final de la Copa de Brasil 2025. Por este motivo, algunos los seguidores han comenzado a exigir la destitución de Abel Ferreira como director técnico.

PUEDES VER: Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21 por la señal de Disney +.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
