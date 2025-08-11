El Estadio Monumental de Ate vuelve a recibir una final de Copa Libertadores tras 6 años. Foto: composición de LR/Universitario

El Estadio Monumental de Ate vuelve a recibir una final de Copa Libertadores tras 6 años. Foto: composición de LR/Universitario

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar este lunes 11 de agosto. Tanto la cuenta oficial de la Copa Libertadores como la del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ratificaron al Estadio Monumental U Marathon como sede para la gran final de la edición 2025 del torneo, tal como ya ocurrió en el 2019, cuando empezó a regir el formato de final a partido único.

Poco después del anuncio, en las redes sociales del certamen se publicó un video recopilatorio de la primera vez que el 'templo' de Universitario de Deportes recibió la definición por el título continental.

PUEDES VER: Entradas disponibles del Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores

Conmebol recuerda la primera final de Copa Libertadores en el Monumental

Con una elogiosa dedicatoria, la cuenta de la Copa recordó el ambiente vivido hace algunos años entre River Plate y Flamengo, los dos finalistas en aquella oportunidad. "Un estadio que sabe de finales: el Monumental de Lima y el recuerdo de la Conmebol Libertadores 2019", se lee en el mensaje.

En el 2019, River y Flamengo jugaron la primera final del renovado formato de la Copa. Foto: captura de Conmebol Libertadores/X

Dicho partido terminó 2-1 a favor del Mengao con una increíble remontada en los últimos minutos, gracias a la cual conquistó el segundo título de la competencia en su historia.

Universitario se enorgullece por elección del Monumental: "En los ojos del mundo"

El club crema, por su parte, sacó cara por tener en su estadio otra final del torneo. "Nuestro Monumental vuelve a hacer historia y albergará por segunda vez la final de la Copa Libertadores. ¡El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo!", publicó vía redes sociales.

¿Cuándo será la final de la Copa Libertadores 2025 en el Monumental?

La gran final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo sábado 29 de noviembre, en horario todavía por confirmar. Además de Lima, Montevideo y Brasilia fueron las otras ciudades que se postularon como sede del cotejo, pero la Conmebol se inclinó por la capital peruana.